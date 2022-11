Rusia atacă Europa sau Europa și NATO atacă Rusia? Pe cine supără pacea?

În condițiile în care pacea se anunță un subiect unic pe agenda întâlnirilor G20, Polonia anunță că a fost lovită de două rachete rusești, loviturile fiind soldate cu doi morți! Deși Rusia neagă atacurile, atrăgând atenția asupra unor “provocări deliberate”, președintele ucrainian Volodimir Zelensky declară că “lansarea de rachete rusești pe teritoriul NATO este un atac asupra securității colective”. Cât este adevăr? Cât este dezinformare?

În timp ce președintele României Klaus Iohannis transmitea un mesaj de susținere precizând ca “România este pe deplin solidară cu prietenul și cu aliatul nostru Polonia”, adăugând “We are NATO” (Noi suntem NATO), premierul polonez, Mateusz Morawiecki convoca o reuniune urgentă a Comitetului pentru Securitate Națională și Apărare, iar Dmitrio Kuleba, ministrul de externe ucrainian solicita organizarea unui summit NATO pentru acțiuni comune împotriva Rusiei! Președintele american Jeo Biden, după ce a convocat o reuniune de urgență a liderilor G7 și NATO, aprecia ca este ‘puțin probabil” ca cele două rachete să fi fost lansate din Rusia!

De fapt, cine a lansat rachetele și cu ce scop?

“Open Sources”, oficiali americani vorbesc deja că rachetele au fost lansate de armata ucraineana cu scopul de a distruge o rachetă rusească care viza Polonia! Câte sisteme de rachete de apărare antiaeriana S-300, de producție ex-sovietica, se află în arsenalul militar ucrainean? Să fie nevoia de război mai puternică decât dorința de pace?

Știrile false, “fake news-urile” ajută securizarea păcii?

Dezinformarea reprezintă o armă puternică! “Fantoma de la Kiev”, un soi de Rambo convertit la lupta aeriana asociat, pe de o parte, cu Volodimir Zelenski, Vitali Khlitschko și Miss Ucraina și, de cealaltă parte, cu Vladimir Putin, Serghei Lavrov, mercenarii din grupul Wagner, atrag atenția ca războiul din Ucraina este și un război mediatic. În paralel cu războiul convențional din Ucraina, se desfășoară și o bătălie de amploare în spațiul virtual, în care s-au implicat și unii dintre cei mai temuți hackeri din lume, reuniți sub emblema Anonymous!

Războiul psihologic este omniprezent!

Dezinformarea, “corelarea falsa” a unor evenimente, amplifica nesiguranța și deschide porți nedorite incisiv spre adoptarea unor decizii politico – militare sub imboldul emoțiilor, cu efect letal asupra păcii!

Cu toate că dezinformarea, în scop strategic este încurajată, informația fabricata și ficțiunea promovata cu titlul de “adevăr”, subminează credibilitatea preocupărilor pentru restabilirea păcii, chiar și în cazul războiului din Ucraina. Situații similare au fost întâlnite în războiul din Irak, în războiul din Siria, dar și în cazul conflictului nestins dintre israelieni și palestinieni.

Cine câștigă din promovarea minciunii?

În acest context, trebuie reiterată poziția Președintele statului Guineea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, care prezidează și Comunitatea Economică a Statelor din Vestul Africii (Cedeao), "pentru comunitatea internațională, singurul lucru pe agendă este conflictul dintre Rusia și Ucraina", deși există numeroase războaie și pe continentul African; eu am impresia că, dacă ar exista un dialog serios, acest război s-ar putea încheia foarte rapid”.

Cine pierde și cine câștigă în urma războiului din Ucraina?

Să fie întâmplătoare ‘deschiderea” UE pentru noi furnizori de gaz? Subminarea de către alianțe cunoscute sau secrete, a poziției Rusiei de lider pe piața europeană a gazelor, nu poate fi neglijată! Traseul livrărilor de energie a fost redesenat odată cu invazia Ucrainei. Regimul sancțiunilor UE asupra Rusiei, principalul furnizor de gaz în Europa, pana la începerea războiului, a condus la încetarea pana la 90% a importurilor rusești.

China își fac simțită deja prezența între exportatorii importanți de gaz pentru Europă, prin contracte derulate de grupurile de afaceri JAVO și SINOPEC, asigurând cârcă 7% din consumul de gaz al tarilor din UE. De reținut este și faptul că alianțele nu se uita ușor! China cumpăra gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, în timp ce își crește exportul de gaz pentru Europă, livrările ajungând la un maxim istoric. Intervenind în mod legitimat pe piață europeană ca furnizor de “energie de urgență”, SUA a devenit principalul exportator de de GNL din lume. Aproximativ 68% din exporturile de GNL din SUA au mers în Europa în prima jumătate a anului 2022, față de doar 35% în 2021.

În condițiile în care “UE și statele sale membre sunt unite în sprijinul lor de neclintit pentru Ucraina și condamnă cu fermitate agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei”, cu ocazia “Forumului de Pace de la Paris”, din dată de 11 - 12 noiembrie 2022, mai mulți lideri au solicitat negocieri imediate pentru oprirea războiului între Rusia – Ucraina! Să fie întâmplător faptul ca după aproape 265 de zile de la declanșarea războiului, americanii cer negocieri cu Rusia, Summit-ul G7, aflat în desfășurare în Bali, Indonezia, îndemnând la stabilirea unor masuri comune împotriva escaladării războiului?

Deși războiul cu Ucraina nu se va termina curând, mult prea multe interese țintind spre piață europeana și spre resursele interne din Rusia, președintele Franței spera la o soluție la întâlnirea G20. Cu toate acestea, încetarea războiului trebuie susținută, cu atât mai mult cu cât amenințarea nucleară crește de a o zi la alta! Potrivit domnului general Silviu Predoiu, fost director al Serviciului de Informații Externe, “prelungirea conflictului și refuzul dialogului sunt în acest moment egal condamnabile, căci se alimentează reciproc într-o spirală a distrugerii”. În munca de contrainformații/ contraspionaj se afirmă că trebuie sa ramai vigilent, chiar și în condițiile în care adevărul pare absolut”!

Scrierile filosofului grec Esop (secolul al VI –lea i.e.n.) îndeamnă la cunoaștere! “Un leu obișnuia sa vâneze pe un câmp pe care patru boi pășteau zilnic. A încercat de multe ori sa-i atace, dar de fiecare data când se apropia, aceștia se puneau spate în spate, astfel încât, de unde s-ar fi apropiat, s-ar fi ciocnit de coarnele unuia dintre ei. La un moment dat însă, aceștia s-au certat și fiecare s-a dus sa pasca de unul singur în colturi diferite ale câmpului. Atunci, leu i-a atacat pe rând, omorându-i curând pe toți patru”. Ce învățam din ințelepciunea gânditorului grec?

Cat de adevărat este faptul ca oricine îl subestimează pe Vladimir Putin, fie ca este din Vest, fie ca este din Rusia, o face pe propriul sau risc? Indiferent de interesele existente, zona de siguranță nu trebuie neglijată, așa cum nici viitorul omenirii nu trebuie supus amenințărilor! Războiul din Ucraina trebuie sa înceteze, fiecare zi de război însemnând destabilizare și pierderi de vieți omenești! Prin atitudinea manifestata, în fata invocării art.4, de către unele state membre, în urma rachetelor rusești care în fapt nu erau ale Rusiei, NATO a dovedit maturitate, prioritara fiind stabilitatea și nu declanșarea unui posibil război mondial!

Rusia obliga la reflecții!

Dincolo de interesele UE de a tine aproape Ucraina, Europa are nevoie de pace și de masuri urgente cu privire la plafonarea prețului la carburanți, drama exploziei de preturi la toate produsele fiind resimțita tot mai mult, inclusiv de romanii aflați, în prag de iarna, la pragul sărăciei! Moldova a rămas deja în frig și în întuneric! Sa însemne preocuparea pentru un viitor mai bun, faptul ca o firmele furnizoare de energie își triplează profitul, în timp ce oamenii în vârstă, dar și copiii stau în frig de frica facturilor?

Timpul nu ne așteaptă! Ce lăsăm copiilor noștri?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

