Românii pregătesc scenariul negru al unui război: "Îmi fac bagajele și plec. Eu pentru gunoaiele de la conducere nu îmi risc nici măcar un deget"

Dacă Rusia ar decide să invadeze spațiul NATO, România ar fi o țintă ușoară. Scenariul de coșmar se bazează pe un raport al Centrului de Analiză a Politicii Europene, publicat în urmă cu 3 ani.

În urma invaziei Ucrainei, trupele rusești sunt la mai puțin de 500 km de București, iar flota rusă din Marea Neagră a fost întărită în ultimele luni.

Cel mai probabil scenariu de invazie începe dintr-o zonă din patru județe (Vrancea, Galați, Brăila și Buzău), cu o lungime de 85 km și o lățime de 60 km.

Un român a deschis o discuție în mediul online pornind de la scenariul negru al unui război în țara noastră.

"Voi ce faceți în caz de război?"

Acesta a mărturisit că nu are un plan, dar a vrut să afle cum se gândesc alții la asta.

"Să zicem că într-un an de zile, more or less, Rusia reușește să ia Ucraina și se pregătește să atace România. Ce faceți în situația aceea?

Eu nu am un plan încă, pe de-o parte mă gândesc să merg pe front și să îmi apar familia și țară. Apoi îmi revin și îmi dau seama că nu o să apar mare lucru dacă mi se da o pușcă în mâna și îmi spun oamenii ”hai, înainte că înainte era mai bine”. Mai ales într-un război plin de artilerie, drone și guided missles, eu voi lupta la standarde de '44.

Apoi e varianta de a fugi din țară. Dacă începe războiul așa cum a început în Ucraina s-ar putea să nu reușesc să trec granița, și dacă reușesc, mă întreb - unde merg?

PS: îmi dau seama că sunt probabilități mici să se întâmple asta, dar și dacă sunt 10%, tot merită un exercițiu mental și un plan cât de cât", a scris acesta pe Reddit.

"Să sperăm că nu se va ajunge la asta"

Discuția a strâns peste 200 de comentarii cu diverse abordări. Unii preferă să rămână optimiști și nu fac scenarii proaste. Alții răspund în glumă.

"Cred că cel mai probabil mă duc în grădină, mă acopăr cu pământ și mă prefac că sunt un morcov până se calmează lucrurile."

"Uite stăm, ce să facem?"

"Dacă ajunge Rusia să între în Moldova, atunci putem să ne pregătim de război. Să sperăm, însă, că nu se va ajunge la asta."

"Îmi mut reședința fiscală în Italia"

Unele soluții formulate se referă la plecarea din țară.

"Am un apartament cumpărat în Italia, 4 camere 100 mp2, cu tot cu garaj. Mă urc pe motoretă și îi dau gaz. Îmi mut reședința fiscală în Italia și îmi văd de viața mea. Dacă mai rămâne ceva din proprietăți și ce mai am în România bine, dacă nu, viața merge mai departe."

"Războiul nu implică doar lupta pe front, mai ales în apărare. Deci nu mi-aș face probleme de carne de tun.

Din păcate armata noastră e la fel de împânzită de corupție ca cea a Rusiei, pe principiul că nu vom fi atacați și că se învârt mulți bani în secret. Totuși, în caz de război nu o să își trimită nimeni soldații să moară pentru noi dacă fugim.

O altă problema e că acceptăm o situație ciudată. Acceptăm practic riscul să avem un război pe teritoriul românesc față de a lupta pe cel ucrainean (sau chiar rus). Acceptăm riscul asta pentru că îl considerăm infim, și este infim: chiar și dacă ia Ucraina e puțin probabil ca Rusia să ne atace pe noi, de fapt e puțin probabil să atace pe oricine fără să petreacă vreo 10 ani repunându-se pe picioare.

Clar e că ne bazăm foarte mult pe un NATO șubrezit de Trumpisti, dar fără să contribuim nimic la a convinge populația țărilor respective că merităm să intervină cât mai rapid. Și fără să avem un plan de apărare doar al nostru."

"Vama se va închide rapid, nu te gândi că mai apuci să ieși"

Mai multe persoane demontează scenariul plecării din țară.

"Ai puține variante reale, una dintre ele e că nu ar începe războiul.

Dar dacă ar începe războiul și aici, varianta este să te ascunzi/ lupți/ fugi din țară dacă apuci..gen stai pe lângă vama și pleci cu ceva timp înainte.

Vama se va închide rapid, nu te gândi că mai apuci să ieși."

"Îmi fac bagajele și plec. Eu pentru gunoaiele de la conducere nu îmi risc nici măcar un deget. Ce să mai zic de viață. Când o să îl văd pe Ciolacu și pe restul acoliților de la putere în linia 1, atunci o să mă mai gândesc ."

"Papornița și next. Nu am nimic care să mă țină legat de țară, pe moștenire să se bată care mai scapă."

"Dacă mă cheamă, trag aer în piept și mă duc. Am făcut armata acum 100 de ani, văd eu cu ce pot să ajut. Cineva trebuie să o facă și pe asta. Adică să lupte pentru țară, bună, rea, așa cum e."

"Caut să îmi scot familia din țară prin orice mijloc posibil și să îi duc undeva safe. Nu am făcut nicio șmecherie dacă mă duc pe front și membrii familiei mele mor pulverizați de vreo rachetă (cum am mai văzut că obișnuiau rușii să lanseze în zone civile în Ucraina). După aia, în acel loc safe, trebuie să găsesc ceva de muncă ca să îi întrețin.

Per total, sper că scenariul unui război cu Rusia să nu se întâmple în timpul vieții mele. Chiar nu vreau fie să las absolut tot în urmă și să o iau de la zero în străinătate, fie să nu reușesc să îmi scot familia din țară și să stau cu teamă că vor muri (ca să nu mai zic că e probabil să ajung și eu trimis pe front, în funcție de cât de prost merge războiul și cât de adânc vor să între în populația civilă masculină pentru recruți noi)."

