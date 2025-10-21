ANAF luat peste picior după ce a scos un pat la vânzare. "Borcane de gem de la infractoarele alea de babe ce se îmbogățesc pe cârca ANAF aveți???"

ANAF luat peste picior după ce a scos un pat la vânzare FOTO Facebook/ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală a ajuns de râsul oamenilor după ce șeful său Adrian Nica, a afirmat miercuri seară, 15 octombrie, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României.

După ce Nica a început războiul cu bunicuțele care fac gem acasă, ANAF a publicat pe Facebook un anunț prin care scoate la vânzare, la preţul de 500 de lei, un pat de frasin confiscat. Anunţul Fiscului a stârnit, normal, un val de comentarii ironice.

"Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București - Serviciul valorificare bunuri confiscate in materie penala scoate la vanzare directa incepand cu data de 20.10.2025, urmatorul bun mobil:

- Pat lemn frasin – dimensiuni 1,60/2 m.

- Pret - 500 lei.

- Ridicarea/transportul acestui bun mobil se poate efectua doar de la locul de depozitare, cheltuielile fiind suportate de cumpãrãtor.

- Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0752028841/0214089473", a transmis ANAF pe pagina de pe rețeaua de socializare.

Comentariile internauților la acest anunț au fost ironice.

"Aveți și pătrunjel confiscat? Borcane de gem de la infractoarele alea de babe ce se îmbogățesc pe cârca ANAF???".

"Gata, s-a recuperat prejudiciul. Cel mai tare șef ANAF".

"Borcane de gem aveti? Caut ceva pe afine".

"Hint: daca luati datoria de 53mil € de la Negoita scapati de evaluari si postari penibile. Cu placere! ".

"Varza murată aveți?".

"Aveți cumva și un capac de wc? ".

"Mi s-a terminat leușteanul când s[ pun pe ciorba de cartofi. Oare aveți o legătură? Da' din ăla de casă de la bătrânici".

"Nu creedddd….. asta e pamflet, nu? După borcanele cu gem, paturi… ce mai urmează? Hârtia igienică?".

Șeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat miercuri seară, 15 octombrie, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României. El a precizat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.

Declarația șefului ANAF a stârnit controverse și ironii. GAP-ul de TVA este o estimare folosită de Comisia Europeană pentru a arată diferența dintre taxa pe valoarea adăugată pe care statul ar trebui să o încaseze și cât încasează cu adevărat

