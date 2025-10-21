ANAF luat peste picior după ce a scos un pat la vânzare. "Borcane de gem de la infractoarele alea de babe ce se îmbogățesc pe cârca ANAF aveți???"

Autor: Adrian Zia
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 16:19
498 citiri
ANAF luat peste picior după ce a scos un pat la vânzare. "Borcane de gem de la infractoarele alea de babe ce se îmbogățesc pe cârca ANAF aveți???"
ANAF luat peste picior după ce a scos un pat la vânzare FOTO Facebook/ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală a ajuns de râsul oamenilor după ce șeful său Adrian Nica, a afirmat miercuri seară, 15 octombrie, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României.

După ce Nica a început războiul cu bunicuțele care fac gem acasă, ANAF a publicat pe Facebook un anunț prin care scoate la vânzare, la preţul de 500 de lei, un pat de frasin confiscat. Anunţul Fiscului a stârnit, normal, un val de comentarii ironice.

"Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București - Serviciul valorificare bunuri confiscate in materie penala scoate la vanzare directa incepand cu data de 20.10.2025, urmatorul bun mobil:

- Pat lemn frasin – dimensiuni 1,60/2 m.

- Pret - 500 lei.

- Ridicarea/transportul acestui bun mobil se poate efectua doar de la locul de depozitare, cheltuielile fiind suportate de cumpãrãtor.

- Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0752028841/0214089473", a transmis ANAF pe pagina de pe rețeaua de socializare.

Comentariile internauților la acest anunț au fost ironice.

"Aveți și pătrunjel confiscat? Borcane de gem de la infractoarele alea de babe ce se îmbogățesc pe cârca ANAF???".

"Gata, s-a recuperat prejudiciul. Cel mai tare șef ANAF".

"Borcane de gem aveti? Caut ceva pe afine".

"Hint: daca luati datoria de 53mil € de la Negoita scapati de evaluari si postari penibile. Cu placere! ".

"Varza murată aveți?".

"Aveți cumva și un capac de wc? ".

"Mi s-a terminat leușteanul când s[ pun pe ciorba de cartofi. Oare aveți o legătură? Da' din ăla de casă de la bătrânici".

"Nu creedddd….. asta e pamflet, nu? După borcanele cu gem, paturi… ce mai urmează? Hârtia igienică?".

Șeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat miercuri seară, 15 octombrie, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României. El a precizat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.

Declarația șefului ANAF a stârnit controverse și ironii. GAP-ul de TVA este o estimare folosită de Comisia Europeană pentru a arată diferența dintre taxa pe valoarea adăugată pe care statul ar trebui să o încaseze și cât încasează cu adevărat

Dosar DNA de evaziune fiscală cu prejudiciu de 29 de milioane de lei. Cum funcționa mecanismul din piața vânzărilor de mașini rulate
Dosar DNA de evaziune fiscală cu prejudiciu de 29 de milioane de lei. Cum funcționa mecanismul din piața vânzărilor de mașini rulate
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a dispus marţi, 21 octombrie, percheziţii în 6 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 29 de milioane de lei....
Nicușor Dan l-a pus la respect pe șeful ANAF în scandalul gem-TVA: "Nu putem să le spunem oamenilor să nu își facă acasă"
Nicușor Dan l-a pus la respect pe șeful ANAF în scandalul gem-TVA: "Nu putem să le spunem oamenilor să nu își facă acasă"
Șeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat miercuri seară, 15 octombrie, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României. El a precizat că, potrivit Comisiei Europene, produsele...
#razboiul gem tva, #ANAF, #pat scos vanzare , #ANAF
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
ObservatorNews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistratilor: "Senzatie puternica de inechitate"
DigiSport.ro
Edi Iordanescu a luat decizia si polonezii au reactionat: "E 'cutremur' la Legia. Soc la club"

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Motivul stupid pentru care un român a fost prins la furat în Austria. După ce a fost condamnat, a rostit o declarație de dragoste bizară
  2. Mașină lovită de un tren în Dâmbovița. Șoferul autoturismului a decedat
  3. Judecătorii de la Curtea de Apel București își "suspendă" protestul și își reiau activitarea, după ce CCR a respins legea care ar fi redus pensiile magistraților
  4. Dosarul de corupție de la Spitalul Militar. Generalul maior Florentina Ioniță, trecută în rezervă de președintele Nicușor Dan. "O armată puternică înseamnă și integritate"
  5. ANAF luat peste picior după ce a scos un pat la vânzare. "Borcane de gem de la infractoarele alea de babe ce se îmbogățesc pe cârca ANAF aveți???"
  6. Polonia nu îi garantează libertatea lui Putin dacă avionul său va survola țara în drum spre Ungaria. Anunțul amenințător de la Varșovia și reacția furioasă a Moscovei
  7. „Puterea” aeriană a Rusiei s-a dezumflat lângă o pistă militară
  8. Avocat trimis în judecată după ce a lovit un jandarm la protest pro-Georgescu
  9. Consiliul Superior al Magistraturii explică de ce a respins CCR „în mod firesc” proiectul de reformă a pensiilor magistraților. „Aceste exigențe au fost ignorate de factorul politic”
  10. Datorii și conflicte la vârful CFR. Ministrul Transporturilor pune tunurile pe operatorul feroviar care a suspendat mai multe trenuri din cauza unor datorii