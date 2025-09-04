”Războiul laserelor”. Cum se compară noua armă chineză capabilă să orbească piloți și să distrugă electronicele cu tehnologia britanică și americană

Parada militară a Chinei, transmisă în direct în întreaga lume, a oferit miercuri un nou indiciu privind ambițiile Beijingului în domeniul tehnologiilor militare de ultimă generație. În spatele formațiunilor perfect aliniate de soldați și coloanelor de tancuri, un sistem discret – o cutie albă amplasată pe un transportor – a atras atenția analiștilor: arma cu laser LY-1, destinată flotei navale chineze.

Însoțit de președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul nord-coreean Kim Jong Un, Xi Jinping a profitat de moment pentru a prezenta lumii o tehnologie care, potrivit unor experți, ar putea remodela echilibrul militar global.

Deși China nu este prima țară care dezvoltă astfel de arme, progresele sale recente în domeniul armelor cu energie direcționată o plasează într-o cursă strânsă cu Statele Unite și Marea Britanie.

O nouă generație de arme

Arma cu laser LY-1 nu impresionează neapărat prin aspectul exterior, dar în interior ascunde capacități care ar putea afecta serios desfășurarea conflictelor moderne. Deși detaliile tehnice rămân neclare, analiștii sugerează că sistemul ar putea fi capabil să orbească senzori, să afecteze aparatura electronică și chiar să dezorienteze piloții în timpul zborului.

Speculațiile indică faptul că, odată cu detectarea unei amenințări de către radarul navei, LY-1 ar putea urmări și neutraliza ținta cu ajutorul fasciculului laser.

China nu este însă singura țară care investește în această tehnologie.

DragonFire: contribuția Marii Britanii la domeniul armelor laser

Marea Britanie dezvoltă propriul sistem de laser de înaltă energie, numit DragonFire, parte a unei investiții de aproximativ 5 miliarde de lire sterline în tehnologii de apărare care includ drone și arme cu energie direcționată. Proiectul este realizat în colaborare cu MBDA, QinetiQ și Leonardo.

Testele efectuate în poligoane din Scoția și Wiltshire au demonstrat că sistemul poate detecta și distruge drone cu mare precizie. DragonFire este un sistem din clasa 50 kilowați, cu o precizie declarată de „lovire a unei monede de o liră de la un kilometru distanță”.

🚨🇺🇸🇬🇧 The UK recently unveiled its new state of the art war weapon - The DragonFire Laser. Ads A directed energy weapon, it can take out a drone from miles away with pinpoint accuracy. I also understand it works against helicopters well too….. pic.twitter.com/vigoh5Mxzx — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 21, 2024

Ministerul Apărării britanic a anunțat că varianta navală a sistemului va fi instalată pe navele Royal Navy începând din 2027, în timp ce versiunea terestră este deja testată pe vehicule ale armatei.

În octombrie anul trecut, s-au efectuat pentru prima dată teste cu lasere montate pe aeronave, capabile să neutralizeze rachete cu ghidare termică. Conform ministerului, sistemul a avut o rată de succes de 100% în timpul testelor din Suedia.

Oficialii subliniază costurile reduse de operare: fiecare tragere are un cost estimat la sub 10 lire sterline, comparativ cu prețurile semnificativ mai mari ale rachetelor tradiționale.

Statele Unite – lider în implementarea armelor cu energie direcționată

Statele Unite sunt, în prezent, lideri în domeniul armelor laser, cu cele mai multe sisteme deja integrate în operațiuni active. Potrivit CBS News, Washingtonul investește anual aproximativ 1 miliard de dolari în cercetare și dezvoltare în acest sector.

Unul dintre cele mai avansate sisteme este HELIOS – High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance –, instalat pe distrugătorul USS Preble.

🇺🇸 Navy's Laser Weaponry: Helios System's Unmatched Speed and Precision. Helios System is an advanced laser-based defense and surveillance platform. It uses high-energy lasers to detect, track, and neutralize aerial threats like drones and missiles. With real-time sensor fusion,… pic.twitter.com/G2K9yvvZSK — Defense Intelligence (@DI313_) July 6, 2025

Proiectat de Lockheed Martin, HELIOS este un sistem din clasa 60 kilowați, capabil să ardă drone în aer și să orbească senzorii inamici. Interconectat cu radarul și sistemul de control al focului al navei, poate reacționa automat la amenințări detectate.

HELIOS are și capabilități de supraveghere pe distanțe lungi, iar designul său permite posibile actualizări până la 120 kilowați sau mai mult în viitor.

La fel ca sistemele britanice, HELIOS este considerabil mai ieftin de operat decât rachetele convenționale și oferă un avantaj strategic: muniție practic nelimitată, atâta timp cât este disponibilă energie electrică.

Dezvoltarea armelor cu laser reflectă o schimbare importantă în paradigma războiului modern. Aceste sisteme oferă viteză de reacție aproape instantanee – fasciculul laser se deplasează cu viteza luminii –, sunt mai greu de detectat decât rachetele tradiționale și pot oferi o protecție eficientă împotriva dronelor, rachetelor sau altor amenințări rapide.

Totodată, costurile semnificativ reduse pe termen lung le transformă într-o opțiune atractivă pentru viitoarele conflicte, mai ales într-un context în care resursele financiare și logistice devin tot mai importante.

Deși încă aflate într-o fază incipientă de implementare, aceste sisteme ar putea deveni o parte esențială a dotării militare a marilor puteri, iar evoluțiile tehnologice din acest domeniu vor fi urmărite cu atenție în anii următori.

