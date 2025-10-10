Trump a anulat întâlnirea cu Xi Jinping și amenință China cu tarife vamale masive în războiul metalelor rare. "O mișcare sinistră şi ostilă"

Trump a anulat întâlnirea cu Xi Jinping și amenință China cu tarife vamale masive în războiul metalelor rare. "O mișcare sinistră şi ostilă"
Trump și Xi Jinping FOTO X/@IvankaNews_

Președintele american Donald Trump a reacţionat virulent vineri, 10 octombrie, după ce China a decis să impună noi restricţii metalelor rare exportate, spunând că este "o mişcare sinistră şi ostilă".

Locatarul de la Casa Albă trebuia să se întâlnească, peste doar două săptămâni, cu Xi Jinping, liderul Chinei, însă acum a anunţat că "nu pare să mai existe niciun motiv" pentru a se vedea cu acesta.

Trump a făcut anunțul pe rețeaua Truth Social, pe care o deține.

"Se întâmplă niște lucruri foarte ciudate în China! Devin foarte ostili și trimit scrisori către țări din întreaga lume, spunând că vor să impună controale la export asupra fiecărui element de producție care are legătură cu Metalele Rare și practic orice altceva la care se pot gândi, chiar dacă nu este fabricat în China.

Nimeni nu a mai văzut așa ceva, dar, în esență, ar „bloca” piețele și ar îngreuna viața practic fiecărei țări din lume, în special a Chinei.

Am fost contactați de alte țări care sunt extrem de furioase pe această mare ostilitate comercială, apărută de nicăieri. Relația noastră cu China în ultimele șase luni a fost una foarte bună, ceea ce face ca această mișcare comercială să fie și mai surprinzătoare. Întotdeauna am simțit că au așteptat, iar acum, ca de obicei, mi s-a dat dreptate!

Nu există nicio șansă ca China să fie lăsată să țină lumea „captivă”, dar acesta pare să fi fost planul lor de ceva vreme, începând cu „Magneții” și alte Elemente pe care le-au acumulat în liniște într-o poziție de Monopol, o mișcare destul de sinistră și ostilă, ca să spunem așa.

Dar SUA au și poziții de monopol, mult mai puternice și cu o arie de acoperire mai largă decât cele ale Chinei. Pur și simplu nu am ales să le folosesc, nu a existat niciodată un motiv pentru mine să fac asta - PÂNĂ ACUM! Scrisoarea pe care au trimis-o are multe pagini și detaliază, cu mare specificitate, fiecare element pe care vor să-l ascundă altor națiuni. Lucruri care erau de rutină nu mai sunt deloc de rutină. Nu am vorbit cu președintele Xi pentru că nu exista niciun motiv să fac asta.

Aceasta a fost o adevărată surpriză, nu numai pentru mine, ci și pentru toți liderii lumii libere. Trebuia să mă întâlnesc cu președintele Xi peste două săptămâni, la APEC, în Coreea de Sud, dar acum nu pare să existe niciun motiv pentru a face acest lucru.

Scrisorile chinezești au fost deosebit de nepotrivite, având în vedere că aceasta era Ziua în care, după trei mii de ani de haos și lupte, există PACE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU. Mă întreb dacă aceasta chiar a fost o coincidență? În funcție de ceea ce spune China despre „ordinul” ostil pe care tocmai l-au emis, voi fi obligat, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, să contracarez financiar mișcarea lor.

Pentru fiecare Element pe care au reușit să-l monopolizeze, avem două. Nu am crezut niciodată că se va ajunge la asta, dar poate, ca în toate lucrurile, a venit momentul.

În cele din urmă, deși potențial dureros, va fi un lucru foarte bun pentru SUA. Una dintre politicile pe care le calculăm în acest moment este o creștere masivă a tarifelor la produsele chinezești care intră în Statele Unite ale Americii. Există multe alte contramăsuri care sunt, de asemenea, luate în considerare serios", a scris Trump în mesajul său.

China a impus joi, 9 octombrie, noi restricții asupra exporturilor de pământuri rare și de tehnologie critică, deciziile având impact asupra aplicațiilor militare și producției de semiconductoare.

