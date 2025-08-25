Donald Trump amenință iar China cu taxe vamale de 200%. Ce are Beijingul și vrea cu disperare Washingtonul

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 23:26
Donald Trump amenință iar China cu taxe vamale de 200%. Ce are Beijingul și vrea cu disperare Washingtonul
Donald Trump a amenințat luni, 25 august, China că va impune taxe vamale de 200% produselor chineze care intră în Statele Unite, dacă Beijingul nu accelerează exportul de magneți și pământuri rare, relatează AFP.

”Ei trebuie să ne dea magneți. Dacă nu ne dau, atunci le vom impune taxe vamale în jur de 200%. Însă eu cred că nu vom avea o problemă cu asta”, a declarat președintele american în prezența omologului său sud-coreean Lee Jae Myung, într-o discuție cu presa, în Biroul Oval.

China este primul producător mondial de metale rare, care permit fabricarea magneților, esențiali în industriile automobilistică, electronică și armamentului.

Statul-partid chinez a impus, la începutul lui aprilie, o licență în vederea exportului acestor materii strategice, o decizie percepută ca o măsură de retorsiune față de taxele vamale americane.

Beijingul și Washingtonul s-au lansat atunci într-un adevărat război comercial, răspunzând fiecare cu creșteri ale taxelor vamale care au atins 125 și 145%.

Însă negocieri între primele două puteri mondiale au permis apoi o scădere a tensiunilor, iar Guvernul chinez s-a angajat să accelereze emiterea de licențe unui anumit număr de întreprinderi americane.

”Cred că avem o relație genială cu China. Am vorbit destul de recent cu președintele Xi (Jinping) și, la un moment dat în acest an, trebuie să ne ducem în China”, a adăugat Donald Trump.

El a recunoscut că Beijingul are niște ”atuuri în mânecă”, însă a subliniat că ”și noi avem unele incredibile. Dar eu nu vreau să joc aceste cărți, pentru că, dacă aș face-o, aș distruge China”, a amenințat el.

Oficiali americani și chinezi s-au întâlnit în trei rânduri în ultimele luni, pentru a aplana un anumit număr de subiecte legate de relațiile lor comerciale.

În urma acestor întâlniri, cele două țări au convenit să mențină taxele vamale de 30 și, respectiv, 10% pe care și le impun reciproc, pe o perioadă de 90 de zile, care a fost prelungită a doua oară până în noiembrie.

Însă Washingtonul și-a exprimat deja o anumită nemulțumire, acuzând China de o încetinire voită a procesului emiterii de licențe în vederea exportului de pământuri rare.

Caracterul strategic al acestor minerale a determinat Departamentul american al Apărării să intre în capitalul unei întreprinderi americane de exploatare - MP Materials -, al cărei principal acționar va deveni.

Beijingul a obținut, la rândul său, o relaxare a exporturilor de semiconductori de înaltă precizie provenind din Statele Unite, a căror vânzare către întreprinderi chinezești a fost înăsprită treptat, mai ales în timpul predecesorului democrat al lui Donald Trump, Joe Biden.

