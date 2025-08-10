Inundații apocaliptice, mări de ceață și câmpuri de luptă înghețate. În războaiele viitorului, vremea ar putea fi „transformată în armă”

Sabotarea vremii ar putea declanșa o serie de evenimente periculoase asupra cărora „avem puțin control”. Experții se tem că al treilea război mondial ar putea fi purtat cu ajutorul vremii „transformate în armă”, paralizând țările cu inundații apocaliptice sau ceață înghețată.

Posibilitatea folosirii vremii ca armă într-un viitor conflict global este un scenariu care, potrivit unor experți, nu mai aparține doar domeniului science fiction. Deși reglementările internaționale interzic explicit utilizarea ostilă a tehnologiilor de modificare a mediului, capacitățile tehnice ale unor state și lipsa unor mecanisme stricte de monitorizare continuă să alimenteze îngrijorări privind riscurile acestei tehnologii.

Într-o lume afectată de crize climatice tot mai frecvente și de rivalități geopolitice adâncite, folosirea deliberată a fenomenelor meteorologice – fie pentru a destabiliza un adversar, fie pentru a sprijini operațiuni militare – a devenit subiect de dezbatere între cercetători, strategii și analiști de securitate.

Sabotarea vremii ar putea declanșa o serie de evenimente periculoase asupra cărora „avem puțin control”. Experții se tem că al treilea război mondial ar putea fi purtat cu ajutorul vremii „transformate în armă”, paralizând țările cu inundații apocaliptice sau ceață înghețată.

Sabotarea vremii ar putea „controla inamicii” și perturba operațiunile militare în timpul conflictelor – sau ar putea fi folosită de teroriști pentru a lansa atacuri.

Ce înseamnă modificarea vremii?

Tehnologiile de modificare a vremii includ metode de stimulare artificială a ploilor (precum „însămânțarea norilor” cu iodură de argint sau săruri speciale), disiparea ceții, reducerea intensității grindinei sau chiar tentative de influențare a direcției uraganelor. Acestea sunt utilizate în prezent, în mare parte, în scopuri civile: combaterea secetei, protejarea culturilor agricole sau îmbunătățirea vizibilității în aeroporturi.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că, în condiții de conflict, aceleași metode ar putea fi adaptate pentru a produce daune: inundații severe, secetă deliberată, ceață artificială pentru a ascunde trupe sau echipamente, ori perturbarea comunicațiilor și a navigației.

„În perioada Războiului Rece, unii lideri militari mergeau până la a afirma că, dacă poți controla vremea, poți controla lumea”, explică Dr. Jim Flemming, istoric al științei.

Utilizări istorice

Deși pare o tehnologie de ultimă generație, manipularea vremii a fost testată în mai multe contexte istorice:

-Vietnam (1967–1972): SUA a desfășurat „Operațiunea Popeye”, menită să prelungească sezonul ploios deasupra traseului Ho Chi Minh pentru a încetini avansul forțelor nord-vietnameze.

-Marea Britanie (1950): În cadrul „Operațiunii Cumulus”, avioane RAF au eliberat substanțe chimice în nori pentru a induce ploi. În urma unor inundații devastatoare în orașul Lynmouth, au apărut suspiciuni privind posibila legătură cu experimentul, deși nu a fost stabilită o relație cauzală.

-China (2008): În timpul Jocurilor Olimpice de la Beijing, autoritățile au folosit tehnici de însămânțare a norilor pentru a împiedica ploaia în ziua ceremoniei de deschidere.

-Rusia: Conform presei locale, Kremlinul a recurs la dispersarea chimică a norilor pentru a asigura vreme favorabilă în timpul paradei militare anuale din Moscova.

-Emiratele Arabe Unite: În 2024, orașul Dubai a fost afectat de inundații puternice, iar unele voci au pus fenomenul pe seama intervențiilor meteorologice anterioare, deși autoritățile nu au confirmat o legătură directă.

Riscuri și limite

Comunitatea științifică avertizează că, deși aceste metode pot avea efecte locale temporare, ele sunt dificil de controlat la scară largă. Eficiența lor variază în funcție de condițiile atmosferice, iar efectele colaterale pot depăși intențiile inițiale.

„Atunci când intervenim asupra precipitațiilor, putem provoca dezechilibre în zone aflate la sute de kilometri distanță”, afirmă Johan Jaques, meteorolog în cadrul companiei KISTERS. „Fenomene precum inundațiile sau seceta pot apărea în mod neintenționat în alte regiuni.”

Andrea Flossmann, expertă a Organizației Meteorologice Mondiale, subliniază că „atmosfera nu are granițe”. Substanțele eliberate într-o zonă pot afecta ecosisteme din regiuni învecinate, punând în discuție suveranitatea statelor și generând posibile tensiuni diplomatice.

Reglementări internaționale

În 1977, Națiunile Unite au adoptat Convenția ENMOD, care interzice utilizarea mediului – inclusiv a vremii – ca armă în conflicte armate. Documentul rămâne în vigoare și astăzi, însă experții atrag atenția că verificarea respectării prevederilor sale este dificilă, iar tehnologia actuală depășește uneori cadrul reglementărilor din urmă cu aproape cinci decenii.

„Pericolul nu vine doar din partea statelor, ci și din partea unor actori non-statali – inclusiv indivizi sau grupuri cu acces la resurse și tehnologii sofisticate, dar fără responsabilitate instituțională”, avertizează Dr. Flemming.

Între progres științific și provocare etică

Dezvoltarea tehnologiilor de modificare a vremii ridică și întrebări de ordin etic. Cine decide când și unde e justificată intervenția? Ce se întâmplă dacă impactul se propagă într-o altă țară? Și cum putem asigura transparența și responsabilitatea în utilizarea acestor metode?

Dr. Alan Robock, climatolog la Universitatea Rutgers, explică: „Pe un câmp de luptă, s-ar putea folosi nori artificiali pentru a bloca arme ghidate cu laser. Dar ce se întâmplă când acești nori persistă sau afectează civili?”

Manipularea vremii rămâne un subiect sensibil, aflat la intersecția dintre știință, securitate și geopolitică. În timp ce unele guverne explorează aceste tehnologii în scopuri pașnice, riscul unei utilizări abuzive sau neintenționate nu poate fi ignorat.

Comunitatea internațională se confruntă cu o provocare majoră: definirea unui cadru etic și juridic clar, adaptat noilor realități tehnologice. În lipsa acestuia, vremea ar putea deveni, la propriu, un nou câmp de luptă.

