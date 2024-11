Răzbunarea mediului privat

.com

Mediul privat, bunul comun pe care se bazează economia țării, a taxat dur principalul candidat de dreapta și partidul care se erija în apărătorul antreprenoriatului și al economiei de piață libere. După ce Nicușor Dan s-a plimbat cu cei trei așa-ziși reprezentanți „ai dreptei” pe la toate evenimentele electorale posibile, mă întrebam câți angajați din mediul privat mai cred în promisiunile lor. Primarul Capitalei a aliniat în spatele său cei trei „jokeri”, între timp rămași doi, precum se aliniază planetele. Cel mai trist moment electoral mi s-a părut atunci când problemele economice ale românilor erau abordate de persoane care nu au avut niciodată tangență cu mediul privat. Jalnic!

Din tot acest „tablou” electoral era greu de înțeles cine pe cine mai reprezintă. Nicușor Dan pare că urăște investițiile private în Capitală, fiind ostil pe față dezvoltării orașului din punct de vedere urbanistic. El și-a apărat interesele conform viziunii personale, în favoarea PMB, în detrimentul sectoarelor. Chiar dacă rezultatul votului la referendum este strict consultativ și edilul a rămas în continuare dependent de votul Parlamentului, există șanse ca actualul edil să-și impună strategia despre viitorul Bucureștiului, așa cum o vede el. Rămâne de văzut cât succes va avea în această privință.

Indiferent cine va ieși președinte și care va fi componența viitorului Parlament, povara umplerii bugetului statului (inclusiv al PMB) rămâne tot pe mediul privat, cel care alimentează sacul fără fund al țării. În continuare, mii de primării nefuncționale din localitățile mici, fără sens, toacă banii noștri, inutil. În schimb, în ultimii 4 ani, în urma banilor colectați de primăriile de sector a rămas ceva vizibil. Spre comparație, din cei 2 miliarde de euro din bugetul Capitalei nu se vede mare lucru. Rămâne de văzut cum și dacă vor fi redistribuiți altfel banii care se adună în contul Primăriei Generale și cât de mult vor conta pentru comunitate.

În primul tur al alegerilor pentru funcția de președinte, orice declarație privind viziunea economică a României a fost făcută cel mult la nivel declarativ, fără a fi menționată nicio viziune, niciun plan, nicio echipă pregătită care să fie capabilă să ofere o perspectivă concretă. Toți cei auto-intitulați „de dreapta” l-au menționat uneori pe Ilie Bolojan (pentru care am tot respectul). Din păcate, „cu o floare nu se face primăvară”. Cel care va fi desemnat prim-ministru va avea o misiune aproape imposibilă în 2025. Antreprenorii și angajații din mediul privat sunt conștienți de acest fapt și măsurile se văd deja în economie.

De-a lungul timpului, cele mai liberale măsuri au fost luate de guvernele de stânga, mai precis când PSD a fost la putere. Nu îmi explic de ce, dar cred că au fost mai înțelepți economic (dacă mă pot exprima așa!) decât așa-zișii liberali. Social-democrații, de bine de rău, ne-au lăsat să ne descurcăm singuri, pentru că am îndrăznit să nu fim sau să rămânem „cuplați” pe viață la bugetul statului. Astfel, am ales să oferim statului o parte din munca și inteligența noastră, plătind taxe și impozite pentru noi și angajații noștri, etc. Așa cum sunt, pesediștii au înțeles să lase antreprenorii în pace, să facă bani mai mulți, în ideea că așa se pot colecta mai mulți bani la buget. O logică simplă, dar eficientă. Acum, PSD e la pământ și nu se știe dacă va participa la formarea noului guvern.

Lipsa unui reprezentant autentic al mediului privat în fieful principalului partid care ar fi trebuit să reprezinte mediul privat - PNL - demonstrează cum a fost tratat principalul motor economic al țării și de ce această alegere s-a resimțit din plin la vot. Românii care nu se alimentează din sursele statului sunt bunul de preț al țării. Au fost tot timpul folosiți și chinuiți. De obicei, politicienii se declară mulțumiți dacă umplu la timp „sacul fără fund”, numit bugetul statului. Au primit promisiuni ciclic sau sistematic. Parcă nici nu mai avem nevoie să fim reprezentați de cineva, fie politician, fie partid, fie primar, fie președinte de orice. Cei care consideră USR un partid de dreapta se înșală amarnic. Spun asta în calitate de fost membru, cunoscând aproape toți liderii acestui partid.

În aceste condiții, cel puțin momentan, personal cred că suntem pe același drum, al soluțiilor individuale. Nu ne putem baza pe nimeni și nimic, în afară de noi și de cei ca noi, care se respectă și respectă munca. Până la apropiatele alegeri parlamentare aveți timp să vă mai gândiți cine merită votul vostru. Votul nostru va fi oferit celor care sperăm să ne reprezinte interesele. Deocamdată, mediul privat s-a reorientat și s-a răzbunat pe „reprezentanții” politici. Să fiți inspirați pentru viitorul nostru, că de viitorul candidaților care s-au făcut de râs au grijă propriile partide.

Dragos Dragoteanu

Manager Euroest Invest / Fast Parking

CIPS - Certified International Property Specialist

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

