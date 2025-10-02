Blocaj în discuțiile UE privind un credit de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina din activele rusești înghețate. Statele care au pus frână

Autor: Veronica Andrei
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 20:43
178 citiri
Blocaj în discuțiile UE privind un credit de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina din activele rusești înghețate. Statele care au pus frână
Lideri UE reuniți la Copenhaga/FOTO:X@other_europe

Liderii statelor membre ale Uniunii Europene nu au ajuns la un acord privind propunerea Comisiei Europene de a oferi Ucrainei un credit în valoare de 140 de miliarde de euro, finanțat din profiturile generate de activele rusești înghețate. Reuniunea de la Copenhaga, din 1 octombrie, s-a încheiat fără un progres concret, relatează Financial Times, citând surse diplomatice europene.

Potrivit planului preliminar, prezentat de Comisia Europeană, suma ar urma să fie împrumutată Ucrainei din fondurile aflate în administrarea instituției financiare Euroclear, cu sediul la Bruxelles. Rambursarea ar avea loc abia după încetarea războiului și plata unor eventuale despăgubiri de către Rusia. În cazul în care Moscova refuză achitarea reparațiilor de război, activele respective ar putea fi reținute definitiv.

Totuși, mai mulți lideri europeni au cerut o analiză suplimentară, atât din perspectivă juridică, cât și fiscală, înainte de a avansa spre o decizie formală. Belgia și-a reiterat rezervele, exprimând temeri legate de posibile procese internaționale. Franța și Luxemburgul s-au alăturat apelurilor pentru prudență, în special în ceea ce privește riscurile legale care ar putea apărea odată cu folosirea unor bunuri aparținând unei alte țări suverane.

„Comisia a prezentat elementele de bază ale abordării sale. Reacțiile au fost în general constructive, dar Belgia a formulat obiecții juridice și tehnice clare. Există totuși consensul de a continua lucrul la această propunere”, a declarat un oficial european citat de FT.

„Nu putem pur și simplu să luăm ceva ce aparține unei alte țări”

Premierul belgian, Alexander De Croo, a avertizat în cadrul întâlnirii că orice acțiune în acest sens trebuie să asigure „un cadru solid de protecție legală”, în eventualitatea în care Federația Rusă ar decide să dea în judecată statul belgian. În prezent, activele rusești generate din rezerve valutare – estimate la peste 200 de miliarde de euro – sunt înghețate în mai multe state europene, dar o parte semnificativă se află sub controlul Euroclear.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a recunoscut că dosarul este complex și presupune o responsabilitate comună: „Este clar că acest risc trebuie asumat la nivelul întregii Uniuni. E nevoie de o analiză detaliată înainte de a merge mai departe.”

În același timp, premierul Luxemburgului, Luc Frieden, a atras atenția asupra implicațiilor juridice sensibile: „Nu putem pur și simplu să luăm ceva ce aparține unei alte țări. Ce se va întâmpla dacă Rusia nu returnează acei bani? Cine va răspunde?”

Fără un acord unanim din partea celor 27 de state membre, utilizarea acestor fonduri pentru a sprijini financiar Ucraina rămâne blocată. De altfel, surse europene au indicat că este puțin probabil ca o propunere legislativă concretă să fie înaintată până la următorul summit de la Bruxelles, programat peste trei săptămâni.

Între timp, Moscova a reacționat precaut, dar ferm, amenințând cu măsuri de retorsiune în cazul în care activele sale din Europa vor fi utilizate în sprijinul Kievului. Printre opțiunile vehiculate se numără înghețarea fondurilor europene aflate pe teritoriul rus sau în bănci cu expunere pe spațiul ex-sovietic.

Viktor Orbán: „UE se transformă într-un proiect militar anti-Rusia”. Presa proguvernamentală maghiară acuză Ucraina că ar pregăti o operațiune de tip „steag fals” împotriva Poloniei și României
Viktor Orbán: „UE se transformă într-un proiect militar anti-Rusia”. Presa proguvernamentală maghiară acuză Ucraina că ar pregăti o operațiune de tip „steag fals” împotriva Poloniei și României
Premierul ungar Viktor Orbán a lansat un nou atac la adresa direcției strategice a Uniunii Europene, afirmând că Bruxellesul s-ar transforma „într-un proiect militar” cu scopul declarat de...
„Putin nu se va opri”: avertisment dur privind provocările Moscovei pe ruta Kaliningradului
„Putin nu se va opri”: avertisment dur privind provocările Moscovei pe ruta Kaliningradului
Comportamentul agresiv al Rusiei în Europa ar putea depăși curând pragul acțiunilor hibride și escalada spre o confruntare deschisă. Avertismentul vine din partea diplomatului Valerii...
#razoi ucraina, #rusia invazie, #credit, #kiev, #active rusesti inghetate, #Europa , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ucrainenii au aflat ca Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 Euro si nu au stat pe ganduri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A inceput "revolutia": omul de 50.000.000 Euro, asteptat in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Statul american Tennessee, gata să execute o femeie pentru prima dată în peste 200 de ani. Crima brutală comisă de Christa Gail Pike
  2. Premierul unei țări mici îl ironizează în public pe președintele Trump, după ce liderul SUA a confundat Armenia cu Albania. Președintele Franței râde și el
  3. Impactul revenirii la putere a controversatului fost premier ceh Andrej Babiš. Ar putea convoca un referendum privind apartenența Cehiei la NATO - Analiză
  4. Blocaj în discuțiile UE privind un credit de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina din activele rusești înghețate. Statele care au pus frână
  5. Interceptare la 4.000 de metri. Ucraina dezvăluie drona „Blitz” care poate neutraliza ținte și la altitudini mari
  6. Putin avertizează Europa pe fondul militarizării continentului. "Dacă cineva dorește să concureze cu noi, să încerce"
  7. Au apărat Mariupol, Azovstal și Cernobîl. 185 de soldați s-au întors în Ucraina din captivitatea rusă
  8. Cadourile primite de Maia Sandu de la Papa Leon, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Cine a cheltuit cel mai mult pentru președinta Moldovei
  9. Belgia se teme de represaliile Rusiei. Ce le-a cerut de urgență premierul Bart De Wever liderilor europeni
  10. Rusia își adaptează rachetele pentru a ocoli apărarea antiaeriană ucraineană. Eficiența sistemului Patriot a scăzut semnificativ ANALIZĂ

Ultimele emisiuni

Acum 59 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...