Răzvan Burleanu i-a dat interzis lui Mihai Stoichiță la națională

Scandal la echipa națională.

Mihai Stoichiță nu a mai primit acceptul lui Răzvan Burleanu de a intra la vestiar la loturile de juniori, după meciuri.

Președintele FRF a luat această decizie după ce directorul tehnic a intrat în conflict cu Mirel Rădoi și Adrian Mutu, foști antrenori la loturile naționale.

"Nea Mihai are patimă, are pasiune, înțeleg că e greu pentru un fost antrenor să-și stăpânească pornirea de a da indicații, dar comportamentul acesta trebuie să înceteze! Dacă alt antrenor va accepta, foarte bine, dar pentru mine e o problemă când o persoană din Federație le dă indicații jucătorilor. Dacă spectatorii le transmit ceva jucătorilor nu am nicio problemă, dar nu accept ca un om implicat direct să facă așa ceva",a spus la Rădoi la un moment dat despre Stoichiță.

Directorul tehnic al FRF s-ar fi implicat mai mult decât prevede fișa postului, iar acest lucru l-a enervat la culme pe Răzvan Burleanu, care i-a dat interzis la loturile naționale de juniori, conform gsp.

Stoichiță a ajuns în Federație în 2016, la dorința președintelui FRF.

