Bilanțul lui Răzvan Burleanu la final de an: ”Am învățat multe”. Cu ce realizări se laudă șeful de la FRF

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat, pentru AGERPRES, că 2022 nu a fost un an aşa cum şi-ar fi dorit în ceea ce priveşte rezultatele primei reprezentative a României, însă a subliniat că la nivel de juniori şi junioare lucrurile au stat mai bine.

"Din punct de vedere sportiv nu am avut un an aşa cum ne-am fi dorit cu toţii. Mă refer bineînţeles la rezultatele primei reprezentative din luna iunie, în special, când a fost o perioadă atipică, patru meciuri unul după altul. Am învăţat multe din lecţiile din sezonul trecut.

La nivel de juniori şi junioare rezultatele au fost mai bune. Naţionala de U19 s-a calificat la EURO, pentru prima dată în istorie, fiind printre cele mai bune 8 echipe din Europa. În plus, următoarea generaţie U19 a reuşit la rândul ei să obţină calificarea la turul de elită, fiind la un pas de turneul final, jucători tineri de mare perspectivă de la cluburi din Liga 1, Liga a 2-a sau din cadrul academiilor cluburilor din străinătate. La feminin, ambele selecţionate, atât naţionala U19, cât şi cea U17, au reuşit să promoveze în Liga A. La futsal, naţionala U19 a fost şi ea prezentă în premieră la Campionatul European. După cum se vede, am reuşit să îmbunătăţim procesele şi sistemele de formare ale juniorilor precum şi în zona de scouting extern. Rămâne pentru anii următori ca împreună cu cluburile să identificăm şi să optimizăm cel mai bune metode de tranziţie către echipele de seniori", a spus Burleanu.

Ads

"La nivel administrativ, am început implementarea Strategiei Tehnice a FRF pe care am lansat-o anul trecut şi mă bucur să văd susţinerea membrilor afiliaţi pentru un asemenea demers strategic, sprijinit şi financiar cu o investiţie de peste 1,6 milioane de euro doar anul acesta în proiectele iniţiate de către cluburi. Totodată, am lansat FRF Coach, o platformă online dezvoltată împreună cu Federaţia din Ţările de Jos, cu planuri de antrenamente dedicate fiecărei categorii de vârstă. Conţine materiale video cu o multitudine de exerciţii şi vine în folosul tuturor antrenorilor de copii şi juniori din România. În plus, anul acesta am adoptat Strategia de Sustenabilitate a FRF, devenind prima federaţie din România ce adoptă un astfel de document care prevede acţiuni din sfera responsabilităţii sociale şi faţă de mediu pentru perioada 2022-2030 şi este aliniat cu obiectivele prevăzute în strategia UEFA. Din punct de vedere financiar, FRF continuă să fie o organizaţie stabilă, cu o reputaţie foarte bună în mediul privat naţional şi internaţional, atrăgând constant resurse financiare suplimentare. Acest context sperăm să deschidă în anii următori şi posibilitatea accesării fondurilor publice, mai ales la nivel de copii şi juniori", a adăugat el.

Ads

Răzvan Burleanu a menţionat că FRF mizează pe continuitate şi a precizat că are încredere că selecţionerul Edward Iordănescu, instalat la începutul acestui an, va duce prima reprezentativă la Campionatul European din 2024.

Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

"Selecţionerul Edward Iordănescu şi directorul tehnic Mihai Stoichiţă au explicat deja rezultatele noastre din acest an. Eu am încredere în Edi că va reuşi să ne ducă la EURO 2024, am zis-o chiar imediat după meciurile din luna septembrie că el este alegerea noastră. Era momentul să mergem pe continuitate şi să îi acordăm timp pentru a putea să obţină rezultate pe care ni le dorim", a afirmat preşedintele.

Întrebat ce sentimente l-au încercat în Qatar ştiind că echipa naţională a României nu este prezentă la Cupa Mondială 2022, Burleanu a răspuns: "Pe de o parte tristeţe, pentru că nu am fost prezenţi, dar pe de altă parte şi ambiţie şi determinare în a munci zi de zi pentru a influenţa un sistem al performanţei sportive care să susţină participarea noastră la următorul Campionat Mondial".

Ads

În opinia preşedintelui, FRF trebuie să menţină ritmul de creştere al investiţiilor împreună cu cluburile în ceea ce priveşte formarea jucătorilor. "Rolul Federaţiei este de a atrage resurse financiare exclusiv din mediul privat şi de a reinvesti în ecosistemul fotbalistic, asigurând cele mai bune condiţii loturilor naţionale. Şi nu cred că a existat vreun selecţioner care să nu se declare foarte mulţumit de ceea ce a avut la dispoziţie. Totodată, o altă direcţie de acţiune este şi de a interveni la nivel naţional prin diverse reglementări cu scopul de a optimiza calitatea fotbalului românesc. Am făcut acest lucru şi vom continua să îl facem. Nu vreau să enumăr din nou toate deciziile luate în acest sens, vă amintesc doar de cotele de jucători tineri introduse, despre numărul de competiţii care aproape s-a triplat în ultimii ani, despre investiţiile în educaţie, dar şi infrastructură. Toate acestea ne-au ajutat să înregistrăm rezultate din ce în ce mai bune la nivel de tineret şi juniori. Provocarea cu care ne confruntăm este să putem să menţinem ritmul de creştere al investiţiilor împreună cu cluburile care contribuie la formarea jucătorilor şi apoi să optimizăm tranziţia tinerilor jucători către echipele de seniori şi către cluburile din străinătate, pentru ca apoi prima reprezentativă să producă rezultatele mult dorite", a explicat Burleanu.

Ads

Anul viitor, jucătorii primei reprezentative trebuie să se autodepăşească în preliminariile EURO 2024 pentru a-şi putea asigura participarea la turneul final continental.

"Momentele bune de joc pe care le-am arătat în septembrie şi noiembrie, precum şi atitudinea jucătorilor, ne dau speranţe. S-a văzut un grup unit, s-a văzut determinare, ambiţie. Sunt lucruri care îmi plac, dar trebuie să rămânem concentraţi. Avem astăzi un lot cu o structură optimă a vârstei, un mix între jucători cu experienţă şi un grup extrem de ambiţios format din jucători mai tineri. Urmează meciurile din preliminariile pentru EURO, acestea sunt cele mai importante, aici trebuie să arătăm toate lucrurile bune pe care le-am văzut pe teren în septembrie şi noiembrie şi să eliminăm erorile pe care încă le-am mai comis. La tragerea la sorţi am evitat grupe mai dificile decât aceasta. Nu va fi însă uşor, dar avem speranţa că putem obţine această calificare şi totodată să împingem fiecare jucător la nivelul cel mai înalt. Altfel spus, să ne autodepăşim. Această campanie de calificare nu este despre noi şi ceilalţi, este doar despre modul în care ne putem depăşi pe noi înşine. E nevoie de o transformare mentală că putem să câştigăm, că putem să ne batem de la egal la egal cu orice adversar, iar la final România să fie câştigătoare", susţine Răzvan Burleanu.

Ads

Selecţionata de tineret va avea ca obiectiv atingerea fazei semifinalelor la Campionatul European Under-21 organizat în 2023 de România şi Georgia. "Suntem prima ţară din Europa care va găzdui pentru a doua oară Campionatul European Under-21. În acelaşi timp, aceasta va fi a treia prezenţă consecutivă a noastră la acest turneu final şi a patra din istorie. O scenă cu expunere internaţională unde jucători noştri tineri au şansa de a fi sclipitori. Am încredere în Emil Săndoi şi Daniel Pancu, cel care i se va alătura în staff pe perioada turneului final, că ne vor face mândri din nou, aşa cum s-a întâmplat şi în 2019, când am jucat o semifinală şi ne-am calificat la Jocurile Olimpice după 57 de ani, dar şi în 2021, când am plecat acasă neînvinşi, la golaveraj, într-o grupă cu Germania, Ţările de Jos şi Ungaria. De data aceasta, jucătorii de la U21 trebuie să se monteze la nivel mental pentru obiectivul de a juca din nou o semifinală de Campionat European. Iar acest lucru trebuie transpus de la nivel mental în fiecare zi de antrenament şi de joc, fiindcă nu vor avea această oportunitate în fiecare an. Pentru jucătorii noştri, Campionatul European a început deja imediat după tragerea la sorţi, eveniment organizat chiar în ţara noastră. EURO U21 este un tren care circulă cu mare viteză spre fotbalul de top, prin urmare jucătorii noştri trebuie să nu rateze această oportunitate şi să continue seria rezultatelor pozitive obţine de România U21", a spus oficialul FRF.

Pentru FRF, un obiectiv important în 2023 va fi implementarea Strategiei Tehnice. "Accentul va fi pus în special pe implementarea Strategiei Tehnice a FRF. Ne vom asigura de întărirea colaborării cu academiile de juniori şi de dezvoltarea unei culturi organizaţionale la nivelul loturilor de juniori în concordanţă cu Strategia Tehnică, astfel încât obiectivele cluburilor să devină obiectivele loturilor naţionale, iar obiectivele loturilor naţionale să devină obiectivele cluburilor. Ne-am întărit echipa tehnică şi vom continua să o facem şi anul următor. Deja l-am adus în cadrul FRF pe Ilie Alexe, care este coordonator al loturilor naţionale de juniori U15-U19. Acesta va monitoriza modul de lucru şi va urmări planul de performanţă al unui jucător de elită de la 15 ani şi până la finalul junioratului, pentru a facilita tranziţia acestuia către prima reprezentativă, prin intermediul loturilor de U21 sau U20. Urmează finalizarea procedurii de angajare pentru managerului departamentului de Athletic Performance, iar apoi vom demara proiectul pentru crearea unui ecosistem de analişti video pentru tot fotbalul românesc", a explicat preşedintele.

"Un obiectiv extrem de important este cel reprezentat de stimularea cluburilor în continuare pentru a investi în zona de copii şi juniori, iar în acest sens ne propunem să reformăm sistemul de indemnizaţii de formare, să digitalizăm toate legitimările şi transferurile jucătorilor tineri pentru a nu se mai pierde niciun euro din contribuţiile de solidaritate, precum şi să licenţiem toate cluburile de copii şi juniori din România, inclusiv cele care nu sunt afiliate la FRF şi care îi formează pe cei mai tineri jucători, un număr de peste 3.000 de cluburi care vor avea oportunitatea astfel de a-şi îmbunătăţi propria activitate şi a de se conecta la ceea ce înseamnă fotbalul european. Educaţia va reprezenta o altă ţintă în continuare a federaţiei, prin transferul de know-how prin toate programele educaţionale desfăşurate sub egida Academiei Naţionale de Fotbal sau a Şcolii Federale de Antrenori. Pentru cele mai bune şase academii de fotbal pregătim un program de mentorat chiar din luna ianuarie, cu experţi validaţi în fotbalul internaţional, ca o continuare a programului dedicat managerilor de academii care a fost implementat anul acesta. Monitorizarea şi evaluarea unui număr cât mai mare jucători din ţară şi din străinătate, din punct de vedere tehnic, tactic, fizic şi mental, de la vârste cât mai mici, va reprezenta un alt obiectiv pe care îl vom regăsi pe agenda departamentului tehnic. Dezvoltarea infrastructurii fotbalistice, atât pentru antrenament cât şi pentru joc, rămâne de asemenea un obiectiv prioritar şi pentru anii următori. Toate aceste acţiuni, precum şi multe altele pe care le vom prezenta pe parcurs în 2023, vor reprezenta direcţiile majore în care vom investi ca federaţie asigurându-ne că avem capacitatea instituţională permanentă de a creşte veniturile pe care le atragem exclusiv din mediul privat", a mai spus Burleanu.

Prima reprezentativă de fotbal a României a disputat în acest an 10 partide oficiale şi amicale, înregistrând 3 victorii, 2 egaluri şi 5 înfrângeri.

Echipa naţională a terminat Grupa a 3-a din Liga B a Ligii Naţiunilor pe ultimul loc în clasament, în spatele naţionalelor din Bosnia Herţegovina, Finlanda şi Muntenegru, retrogradând în Liga C (a treia valorică). În această competiţie a înregistrat următoarele rezultate: Muntenegru - România 2-0, Bosnia-Herţegovina - România 1-0, România - Finlanda 1-0, România - Muntenegru 0-3, Finlanda - România 1-1, România - Bosnia-Herţegovina 4-1.

În cele patru partide amicale, România a învins cu 5-0 Republica Moldova (deplasare), a remizat, 2-2, cu Israel (deplasare), şi a pierdut 0-1, cu Grecia (acasă) şi 1-2, cu Slovenia (acasă).

În 2022, echipa naţională de tineret a României a disputat 5 partide amicale, obţinând următoarele rezultate: România U21 - Finlanda U21 2-1, Maroc U20 - România U21 2-2, Georgia U21 - România U21 2-0, Slovacia U21 - România U21 4-3, România U21 - Spania U21 1-4 şi România U21 - Olanda U21 0-0.

Reprezentativa Under-20 a jucat la rândul ei 6 meciuri amicale, reuşind să câştige unul singur, 2-0 cu Polonia (acasă). În celelalte cinci a fost învinsă cu 2-1 de Norvegia (acasă), 5-0 de Elveţia (deplasare), 2-1 de Cehia (deplasare), 1-0 de Germania (acasă) şi 2-1 de Italia (acasă).

Selecţionata Under-19 a României a participat anul acesta la Campionatul European U19 organizat de Slovacia. În faza grupelor, România a înregistrat 3 eşecuri în cele 3 partide disputate, 1-0 cu Slovacia, 2-1 cu Franţa şi 2-1 cu Italia, ratând calificarea în faza superioară a competiţiei.

Echipa naţională Under-17 a ratat calificarea la turul de elită al Campionatului European din 2023. România U17 s-a oprit în faza grupelor, după 0-3 cu Danemarca, 0-3 cu Belgia şi 4-2 cu Estonia.

Prima reprezentativă feminină a României a încheiat Grupa G a preliminariilor Cupei Mondiale din 2023 pe locul 3, ratând calificarea la turneul final. În partidele din 2022 din această grupă, România a învins cu 1-0 Croaţia (deplasare), 4-0 Moldova (deplasare) şi 7-1 Lituania (deplasare), a remizat, 1-1, cu Elveţia (acasă) şi a pierdut cu 0-2 cu Italia (deplasare).

Naţionala feminină a disputat de asemenea 5 amicale, câştigând cu Irlanda de Nord (1-0 în deplasare) şi Iordania (3-1 acasă) şi fiind învinsă de Austria (6-1 acasă), de Polonia (6-0 în deplasare) şi de Cehia (2-1 acasă).

Echipa naţională de futsal a României a început în acest an campania de calificare la Cupa Mondială din 2024. În primele două partide disputate în Grupa a 8-a a turului principal al calificărilor, România a învins cu 5-1 Danemarca (acasă) şi cu 2-1 Finlanda (deplasare).

Ads