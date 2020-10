Razvan Burleanu: Fotbalul romanesc are nevoie de investitii majore. Mirel Radoi va fi un mare antrenor. Are parte de increderea noastra

"Avem nevoie de timp si de incredere.Stafful tehnic are nevoie de timp pentru reconstructie.Cand zic de incredere, jucatorii au fost daramati dupa meciul din Islanda.Avem doi colegi in carantina in Islanda.Din cauza acestui lucru, am decis sa nu merg la meciul din Islanda, nu m-am dus la meciul din Norvegia.Ceea ce conta foarte mult e sa ne calificam. Suntem tara gazda si era o bucurie pentru suporteri Staff-ul tehnic se bucura de increderea noastra si vom continua cu acelasi staff.Am avut o discutie cu el, cred ca are capacitatea sa continue. Am simtit ca vrea sa ramana si vrea sa participe la reconstructia din Islanda.Echipa nationala poate mult mai mult decat atat. Nu m-a deranjat declaratiile lui Radoi dupa meciul cu Norvegia.Nu am nici un regret in decizia de a-l sustine pe Mirel Radoi. El va fi un mare antrenor al Romaniei.Fotbalul romanesc are nevoie de investitii majore. Zona de copii si de juniori sufera cel mai mult", a spus presedintele FRF , Razvan Burleanu.