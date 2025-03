Răzvan Burleanu: ”Era o organizație misogină. Imaginați-vă că toate fetele și femeile încăpeau în acea sală”

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat, marți, la Mogoșoaia, cu ocazia cursului de fotbal feminin Girls' Football Coaching Course (GFCC), demarat în parteneriat cu federațiile din Norvegia și Ucraina, că instituția pe care o conduce era o organizație misogină până acum 10 ani.

'Până în anii 75, dacă nu greșesc, fotbalul feminin era interzis în Norvegia. Nu putem spune că în România s-a bucurat de o altă susținere. Chiar putem spune despre noi că eram o organizație oarecum misogină până acum 10 ani. Știți foarte bine că avem o sală de aproximativ 300 locuri, imaginați-vă că toate fetele și femeile din România care jucau fotbal până acum 10 ani încăpeau în acea sală. Asta era realitatea fotbalului românesc. Astăzi umplem mai bine de două arene naționale. Cam asta e dezvoltarea fotbalului feminin', a declarat Burleanu.

'În acest proiect, care a început în luna mai anul trecut și în implementare din octombrie 2024, ne-am propus să contribuim la dezvoltarea fotbalului feminin în România, dar și în Ucraina, prin invitarea a 13 antrenoare din Ucraina să ni se alăture în acest proiect. Prin această inițiativă ne dorim să avem un impact în ceea ce privește accesibilitatea fotbalului feminin, astfel încât într-adevăr să facem fotbalul cât mai accesibil pentru fiecare fetiță din România și astfel încât să oferim șanse egale tuturor copiilor, bineînțeles de data aceasta fetelor, de a avea acces la un teren de fotbal, de a lua parte la antrenamente. Totodată, prin acest proiect, am reușit să contribuim la pregătirea a 16 antrenoare, care vor lucra exclusiv în zona de Grassroots, în zona de fotbal de bază, în fotbalul feminin. Deci 16 antrenoare din România și 13 antrenoare din Ucraina vor fi de astăzi adevărate ambasadoare pentru fotbalul feminin. E o diplomă similară cu licența C și toate antrenoarele vor fi, practic, angrenate în toate proiectele Federației Române de Fotbal în zona aceasta de Grassroots. După cum știți, în momentul de față, între vârsta 5 și 8 ani, lucrăm cu peste 10.000 de fetițe', a completat oficialul FRF.

Ads

Președinta federației norvegiene de fotbal, Lise Klaveness, este cea care a reușit să obțină finanțare pentru acest proiect de la guvernul țării nordice.

'Federația Norvegiană de Fotbal a derulat proiecte în 15 țări diferite timp de 20 de ani - în Orientul Mijlociu, Balcani, Africa - și acum, după ce l-am întâlnit pe Răzvan Burleanu, acum mulți ani, mi-am dat seama că este un lider vizionar și prietenos, care vorbea mult și despre fotbalul feminin. Astfel, acum câțiva ani, am decis personal că îmi doresc să fac ceva împreună cu Răzvan Burleanu și România, să construim și să-l ajut să dezvolte fotbalul feminin, dar și să ne inspirăm reciproc. Apoi l-am întâlnit și pe Andrei Șevcenko și am simțit același lucru. Așa că ne-am dus la ambasada și guvernul nostru pentru a vedea dacă putem obține finanțare pentru a face acest lucru împreună. Iar acum suntem aici, ceea ce este uimitor. A fost un mare succes și sperăm cu adevărat să putem continua, pentru a dezvolta fotbalul feminin și egalitatea, dar și pentru a promova pacea, nu prin arme sau soluții de moment, ci prin distracție și jocuri', a declarat Klaveness.

Ads

Ea consideră că secretul succesului fotbalului feminin din Norvegia constă în faptul că s-a început dezvoltarea lui în anii '70.

'Cred că am început devreme, în anii '70-'80, și am avut câțiva pionieri importanți. A fost o luptă în fiecare țară, inclusiv în Norvegia - oamenii au trebuit să lupte pentru acceptare, dar lupta a început mai devreme. La fel fac și Răzvan Burleanu și Andrei Șevcenko acum, pentru că facem parte dintr-un sistem patriarhal. Să ai jucătoare profesioniste într-un sport care a fost considerat masculin este întotdeauna o provocare, dar fotbalul este cel mai mare sport din lume pentru fete, cel mai mare sport din Europa pentru fete. Încă există prejudecăți, în toată Europa, dar în ultimii 10 ani lucrurile s-au schimbat. Înainte, era mai dezvoltat în Europa de Vest, acum și în Nordul Europei, iar în mod clar în SUA, Canada, Australia. Dar în Europa de Est este foarte dificil. Printre cei mai vizionari lideri pe care i-am întâlnit în acest domeniu sunt Răzvan Burleanu și Andrei Șevcenko. Acum 10 ani, acest progres nu ar fi fost posibil, dar schimbarea a fost radicală. România a crescut de la 300 de jucătoare de fotbal acum 10 ani la peste 100.000 în prezent. Nu este ușor, este multă muncă, dar și cu resurse mici poți obține rezultate spectaculoase. În următorul deceniu, va deveni din ce în ce mai mare, iar ceea ce fac acum este o investiție foarte inteligentă', a adăugat aceasta.

Ads

Fostul mare fotbalist Andrei Șevcenko, acum președinte al federației din Ucraina, a afirmat că este important pentru tinerii din țara sa să continue să joace fotbal mai ales în perioada războiului.

'Cred că inițiativa de astăzi este foarte importantă. Vreau să mulțumesc Federației Norvegiene de Fotbal și ambasadorului pentru că au creat această oportunitate pentru fetele din Ucraina, viitori antrenori, de a veni și de a avea această oportunitate extraordinară de a obține o diplomă. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Răzvan, președintele Federației Române de Fotbal, pentru că ne-a găzduit și pentru că ne-a oferit această oportunitate incredibilă. Mesajul principal este că fotbalul unește oamenii și că solidaritatea cu țara mea, cu Ucraina, într-un moment atât de dificil, înseamnă enorm pentru noi. Este greu să continui fotbalul, dar trebuie să o facem, pentru că am descoperit că acest sport are un potențial imens, chiar și în timpul războiului. Fotbalul îi ajută pe oameni. Oamenii sunt obosiți, dar mental, prin sport, prin fotbal, în special generația tânără, copiii, jucătorii de la nivel de bază, pot avea măcar un moment în care să uite de ceea ce se întâmplă în țară și să se bucure de joc', a declarat Șevcenko.

Ads

El a avut cuvinte de laudă pentru selecționerul român Mircea Lucescu, fost antrenor la Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, afirmând că a lăsat o moștenire importantă pentru fotbalul din Ucraina.

'Ultima dată am fost aici când antrenam echipa națională a Ucrainei la EURO, în 2021. A fost o experiență minunată pentru noi. Am jucat două meciuri aici, iar românii ne-au primit extraordinar. Stadionul a fost plin, am simțit un sprijin imens din partea oamenilor, ne-am simțit ca acasă. Avem amintiri incredibile de la EURO, a fost o competiție foarte bună pentru noi. L-am revăzut recent pe Mircea Lucescu pe care îl respect enorm. Este o figură importantă, nu doar pentru România, ci și pentru Ucraina. A antrenat Șahtior și Dinamo Kiev, două dintre cele mai mari echipe, și a lăsat o moștenire importantă și multe amintiri pozitive. Știu că încă antrenează, are o energie extraordinară, mereu vorbește cu entuziasm despre fotbal. România a construit o echipă națională foarte bună pentru EURO. Când am jucat împotriva voastră ați avut o prestație impresionantă. Acum mă aflu într-un rol diferit, în administrație, dar fiecare poziție este importantă și trebuie să dau tot ce pot în rolul meu actual', a mai spus Șevcenko, fost câștigător al Balonului de Aur (2004).

Ads