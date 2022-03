Se schimba legile in fotbalul romanesc! Federatia a modificat regula Under 21 pentru sezonul viitor. "S-a luat decizia de a se inlocui cel de-al doilea jucator unde 21 cu cateva masuri care isi propun sa contribuie la cresterea investitiilor in propriile academii. Astfel, se introduce un plafon financiar minim de investitii in urmatorii...