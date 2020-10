Burleanu despre regula under 21: In niciun caz nu vom modifica regulamentul in timpul competitiei

Intrebat daca exista posibilitatea sa se renunte pentru o perioada la regula under 21, Burleanu a raspuns: "In niciun caz nu vom modifica regulamentul in timpul competitiei. Pana acum toate analizele pe care le avem demonstreaza ca prezenta unui jucator si-a atins toate obiectivele pe care le-am asumat. In aceasta iarna, vom avea o analiza a aportului adus de cel de-al doilea jucator in teren. Analiza va face referire si la aceasta criza".Razvan Burleanu a facut referire si la faptul ca unii antrenori au ales sa faca schimbari de jucatori inca de la inceputul meciurilor: "Cred ca un antrenor bun, daca are posibilitatea sa aiba un jucator cateva luni sa-l pregateasca, nu are cum acel jucator sa nu faca fata cel putin o repriza. Care ar fi obiectivul pentru care iti asumi investitii la nivel de academii si de juniori daca tu nu dai o sansa jucatorilor tineri? Eu ii inteleg in acelasi timp si pe antrenori, pentru ca au acea presiune a rezultatului de la finalul saptamanii. Cred ca in momentul in care vom reveni la cate trei schimbari nu o sa mai avem asemenea suprize".Burleanu a mai declarat ca lista arbitrilor FIFA a fost modificata in urma cu cateva zile. "Sunt doi arbitri care au fost inlocuiti, Marius Avram si Sebastian Coltescu, doi arbitri in varsta de 41 si respectiv 43 de ani, cu doi arbitri mult mai tineri, de 32 si respectiv 34 de ani, ma refer la Chivulete si Barbu", a explicat presedintele FRF.