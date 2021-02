Seful fotbalului romanesc da asigurari: Este exclus ca Euro sa se mute in alta tara

Intrebat in conferinta de presa de la finalul sedintei Comitetului Executiv daca exista posibilitatea ca meciurile de la Euro sa fie mutate in alta tara, Burleanu a raspuns: "Cred ca este exclus un asemenea scenariu.Particip la toate intalnirile la nivel international legate de Euro-2020. Niciodata nu s-a discutat un asemenea scenariu. S-au discutat foarte multe alte scenarii. De la 1 februarie am reluat intreaga activitate a grupului operational de lucru pentru Euro-2020. Inclusiv managerul pentru Arena Nationala a venit la Bucuresti.Sunt sigur in momentul de fata ca singurul scenariu este acela ca Euro sa se desfasoare in cele 12 tari. Singurul lucru care ramane in discutie este numarul spectatorilor de la oras la oras".In ceea ce priveste revenirea spectatorilor pe stadioane, aceasta va fi precedata de reluarea competitiilor care au fost blocate in ultimul an: "Primul obiectiv pe care-l avem este sa putem sa deblocam competitiile la nivel de copii si juniori si fotbalul amator.Pentru asta am solicitat MS si MTS inlocuirea testelor RT-PCR cu testele rapide, astfel incat in luna martie toate competitiile sa poata sa fie reluate si sa oprim aceasta pauza de mai mult de un an de zile. Urmatorul pas este sa avem spectatori, iar dupa cum stiti meciul test pe care l-am propus autoritatilor guvernamentale este cel cu Germania, de pe Arena Nationala.Suntem siguri ca pentru niciun particimant nu vom pune in pericol siguranta. In martie-aprilie avem ca obiectiv sa putem sa regasim 30 la suta din capacitatea stadioanelor ocupata cu spectatori, dupa care in luna iunie sa putem sa ajungem la 50 la suta in ceea ce priveste meciurile de la Euro".Razvan Burleanu a mai afirmat ca federatia nu ia in calcul alti antrenori pentru postul de selectioner: "Atat timp cat avem un selectioner sub contract si avem toata increderea ca are capacitatea sa ne duca la un CM, de ce nu am continua cu Mirel Radoi ?".El a vorbit si despre vaccinarea loturilor nationale, precizand ca aceasta a inceput. ""A inceput vaccinarea. Au fost deja vaccinati membri ai stafurilor tehnice la nivel de reprezentativa under 21 si lot national de senioare. Urmeaza sa crestem numarul jucatorilor care se vor vaccina, astfel incat sa-i vaccinam pe toti cei care isi doresc".CITESTE SI: