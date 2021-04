S-a finalizat controlul ANAF la Federatia Romania de Fotbal. Ce decizie a fost luata

"Acum trei saptamani s-a finalizat acest control initiat de antifrauda, inceput in noiembrie anul trecut. Inca din 2014 in fiecare an am trecut prin asemenea controale. Va comunic cu intarziere acest rezultat al raportului fiindca mi-am dorit sa le las timp suficient celor care au facut anuntul initierii acestui control in spatiul public pentru a comunica si concluziile promise ale acestui raport.Nu s-a intamplat acest lucru. Le multumesc partenerilor FRF pentru ca au avut incredere in mine si in federatie. Niciun sponsor nu s-a retras in aceasta perioada, iar din noiembrie pana in prezent am semnat sapte noi contracte de sponsorizare.A fost un control foarte amanuntit, iar pentru mine si pentur alti colegi a innsemnat inclusiv cateva nopti nedormite. La final am avut un raport de 99 de pagini cu o concluzie foarte simpla: FRF a respectat toate prevederile legale. Controlul din 2020 al ANAF reprezinta doar un test pentru noi in ceea ce priveste toate mecanismele si procesele implementate la nivelul federatiei, care si-au dovedit functionalitatea si eficienta", a spus Burleanu.El a precizat ca le recomanda autoritatilor sa initieze acelasi tip ce control si in cazul celor care au acuzat FRF. "Sper ca in urma parcurgerii acestui test, cu brio, guvernul Romaniei sa se uite cu mai multa atentie catre fenomenul fotbalistic, sa inteleaga ca FRF reuseste sa aiba venituri de aproximativ 25 de milioane de euro in 2021 fara sa primeasca niciun leu din fonduri publice.FRF nu are nevoie de fonduri publice pentru cheltuielile sale operationale, dar academiile, centrele de copii si juniori au nevoie de aceste fonduri publice. Si aceasta ar trebui sa fie directie unor asemenea fonduri publice. Chiar daca la inceput am perceput acest control ca un exercitiu de imagine facut in campanie electorala, eu si colegii mei am gasit o abordare profesionista in ceea ce priveste functionarii ANAF care au fost in control. In final, mi-am permite o recomandare autoritatilor de control ale statului, si anume pentru echitate sa initieze acelasi tip de control si la nivelul celor care s-au grabit sa acuze FRF si care se simt astazi cu musca pe caciula", a afirmat Razvan Burleanu."La final de 2020, chiar daca a fost un an extrem de dificil, reusim sa inchidem exercitiul financiar al anului precedent cu un surplus de 1,8 milioane de euro si cu rezerve financiare care ne ajuta sa avem o lichiditate inalta in 2021 astfel incat sa ne putem finanta toate proiectele", a mai declarat presedintele FRF.In 24 noiembrie, Florin Citu , atunci ministrul Finantelor, anunta ca echipele de control ale ANAF au inceput un control la Federatia Romana de Fotbal, in urma unor informatii aparute in spatiul public.