Ce s-a hotarat in ceea ce priveste regula de under 21 la meciurile din Liga 1

Burleanu a mentionat ca prin regula under 21 se doreste cresterea investitiilor in academiile cluburilor din primul esalon."Ma bucur ca aceasta dezbatere a avut loc in preajma a doua semifinale de LC, in care am vazut cate doi jucatori under 21 la Real Madrid Chelsea si unul la Manchester City Viziunea FRF este ca la nivelul Ligii 1 sa avem reprezentate cluburile care au academii si departamente de scouting prin care ofera sanse reale tuturor jucatorilor tineri romani din tara si din strainatate. Pentru cei din diaspora mi-as dori sa pozitionam brandul Ligii 1 ca principalul campionat din Europa care-si aduce jucatorii tineri acasa. Obiectivul pentru urmatoarele doua sezoane la nivelul Ligii 1 este cresterea vizibilitatii internationale a jucatorilor romani tineri.Acest lucru il putea realiza printr-o performanta la Campionatul European de tineret din 2023 si implicit sa realizam o calificare a doua oara consecutiv la JO. In urmatorii doi ani, in nationala U21 si nationala U20 investim 1,7 milioane de euro pentru un numar de 30 de meciuri . Nu pentru moftul federatiei, ci pentru ca cei mai talentati jucatori romani la aceaste categorii de varsta sa aiba posibilitatea sa evolueze impreuna si sa joace impotriva celor mai buni adversari. Prin regula under 21 ne dorim sa contribuim la cresterea investitiilor in academiile cluburilor din Liga 1 ".Razvan Burleanu a precizat ca in ceea ce priveste sezonul viitor se asteapta un raspuns de la IFAB cu privire la numarul de schimbari. "Astazi la nivelul Comitetului Executiv nu a existat o procedura de vot, astfel incat se pastreaza actuala regula a jucatorilor under 21. Un jucator under 21 timp de 90 de minute, iar al doilea jucator under 21 sa fie prezent in primul 11. Fiindca din urmatorul sezon vom reveni la trei schimbari.Suntem in dialog cu IFAB, care ne va raspunde daca din urmatorul sezon competitional putem sa trecem din nou la cinci schimbari. Daca IFAB va aproba trecerea de la trei la cinci schimbari, atunci propunerea pe care am discutat-o astazi in C.Ex este de modificare a regulii, astfel incat un jucator unde 21 sa ramana pe teren 90 de minute, iar al doilea sa ramana pe teren cel putin 45 de minute. Prin mentinerea regulii under 21 ne dorim sa pastram in viata intreg ecosistemul fotbalistic".Burleanu a declarat ca va exista un dialog cu cluburile din Liga 1, pentru a se gasi o varianta de compromis daca va fi cazul. "Am stabilit sa deschidem un dialog cu cluburile din Liga 1.Daca cluburile nu sunt de acord cu aceasta propunere cu cei doi jucatori under 21, atunci putem sa gasim o varianta de compromis. Astfel, daca vor ajunge la un consens de a regasi in primul 11 cel putin sapte jucatori formati la nivel national si de a creste la cel putin 10 la suta cheltuielile cu propriile academii, atunci menbrii C. Ex. au fost de acord ca-si arata toata deschiderea pentru a renunta la obligativitatea celui de-al doilea jucator.Este un compromis la care ar trebui sa ajungem in urma unui consens. O asemenea masura ar putea sa contribuie si la reducerea numarului mare de jucatori straini fara o inalta valoare. Avem nevoie de un consens pentru ca parghiile pe care le avem la nivelul federatiei sunt limitate. Mai devreme sau mai tarziu sunt sigur ca ne vom indrepta in aceasta directie. Nu este o masura indreptata impotriva cluburilor din Liga 1. Transferurile de jucatori pot reprezenta o sursa de venit mult mai importanta decat drepturile tv", a adaugat presedintele FRF.