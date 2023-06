Putred de bogat: Răzvan Burleanu a depus declarația de avere, iar sumele câștigate de președintele FRF sunt amețitoare

Răzvan Burleanu a găsit găina cu ouă de aur la Federația Română de Fotbal. După nouă ani în funcție, veniturile lui au explodat.

Răzvan Burleanu a devenit preeșdinte al Federației Române de Fotbal în 2014. Față de precedenta declarație de avere, pe care a depus-o atunci când era consilierul prezidențial al lui Traian Băsescu (2009), averea lui a sporit simțitor.

Pe lângă salariul de la FRF, Burleanu a încasat sume consistente de la UEFA și FIFA. Nu degeaba a insistat pentru un al treilea mandat la FRF.

Obligat prin lege să își depună declarația de avere, Răzvan Burleanu a declarat că are:

420.000 de euro venituri în bănci

320.000 de euro venituri anuale

două terenuri intravilane

un apartament.

Cei 420.000 de euro (per total) sunt împărțiți în nu mai puțin de 17 conturi de la 7 bănci: 7 conturi în lei, 4 în euro și 6 în dolari, informează WeLoveSport.ro.

Din cei 320.000 de euro pe care i-a câștigat în ultimul an, grosul vine de la FIFA. El a primit din partea acestui for 248.839 de dolari pentru prezența în FIFA Council. La FRF el are un salariu de aproximativ 6.000 de euro lunar. UEFA contribuie și ea la bunăstarea lui Răzvan Burleanu.

Veniturile anuale declarate de Răzvan Burleanu

Conturile în bănci ale lui Răzvan Burleanu

