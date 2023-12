Ce-a spus Răzvan Burleanu despre planul de a deveni președinte UEFA: “Sunt un tip sincer”

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, joi, că în acest moment nu are un plan în ceea ce priveşte scenariul legat de preşedinţia UEFA, menţionat recent de presa internaţională.

“Sunt un tip sincer. În momentul de faţă nu am un plan în ceea ce priveşte acest scenariu care a fost vehiculat în presa internaţională. Mă bucur în acelaşi timp să văd prietenia şi aprecierea foarte multor preşedinţi şi secretari generali din federaţiile europene. Iar acest lucru pentru mine contează cel mai mult, mai ales când vorbim de federaţii relevante la nivel internaţional. Poate acesta este şi motivul pentru care de-a lungul timpului am avut susţiinerea acestor federaţii pentru a ocupa diverse funcţii la nivel internaţional. Se poate să vii din România şi să reuşeşti la nivel internaţional. De această prietenie şi aproeciere mă bucur şi în rândul membrilor afiliaţi FRF”, a spus Burleanu.

El a menţionat că îl apropie de alţi conducători din fotbalul european viziunea comună despre dezvoltarea fotbalului. “Ceea ce ne-a apropiat cel mai mult este că împreună ne regăsim într-o viziune comună despre dezvoltarea fotbalului. Abordarea pe care eu mi-am asumat-o este că rolul nostru ca manageri este acela de a lăsa în urma noastră un fotbal mai bun”, a adăugat oficialul FRF.

Burleanu a mai spus că are o relaţie foarte bună cu preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin. “Am o relaţie foarte bună cu preşedintele UEFA, pe care l-am susţinut încă din 2016, chiar dacă în ultima perioadă am avut opinii diferite pe anumite subiecte. Dar împărtăşesc această opinie că o organizaţie puternică, cum este UEFA, are nevoie în interiorul său de o diversitate de opinie. Şi atunci acesta poate este motivul pentru care, pe anumite subiecte, împărtăşim opinii diferite”.

Ads

“Mesajul pe care aş dori să îl transmit este că simt nevoia ca în acest moment fotbalul european să fie unit. Ai ales în aceste zile, fiindcă pe 21 decembrie Curtea Europeană de Justiţie se va pronunţa pe un dosar extrem de important pentru ceea ce înseamnă viitorul fotbalului european, cu impact puternic la nivel naţional. Mă refer aici la prezervarea modelului european al sportului. Mesajul meu este unul de unitate. Un nu categoric creării SuperLigii Europei de către cluburile cele mai bogate”, a adăugat şeful FRF.

Răzvan Burleanu ar primi sprijin în calitate de potenţial viitor preşedinte al UEFA, din cauza planurilor lui Aleksander Ceferin, actualul preşedinte, de a rămâne în funcţie până în 2031, a scris luni seara cotidianul britanic The Independent

Ads