Răzvan Burleanu: ”Nu cred că e vorba de mine”. Președintele UEFA a acuzat un ”clovn” de conspirație

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi seara, într-o conferinţă de presă, că dacă preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, ar fi avut o nemulţumire la adresa sa l-ar fi sunat şi a subliniat încă o dată că nu are în plan să candideze la conducerea forului european în 2027.

Afirmaţia lui Burleanu vine în contextul în care Aleksander Ceferin a declarat pentru ziarul The Guardian că un preşedinte de federaţie pe care l-a numit "clovn" sună zilnic la alte asociaţii naţionale şi la diferite instituţii media şi acuză "o conspiraţie" a sa în ceea ce priveşte anumite modificări ale statutului care i-ar permite acestuia să rămână în fruntea UEFA până în 2031.

Preşedintele FRF a precizat că nu crede că Aleksander Ceferin a vorbit despre el, aşa cum a notat un alt ziar britanic, The Independent.

"În ceea ce priveşte mass-media occidentală, trebuie să avem mare grijă în ceea ce priveşte sursa. Dacă ne uităm la publicaţiile cu prestanţă, niciuna nu a vorbit despre acest subiect. Pe scurt, dacă preşedintele UEFA ar fi avut vreo nemulţumire în ceea ce mă priveşte cu siguranţă m-ar fi sunat. Aşa că nu cred că este vorba de mine. Dar îl voi suna chiar eu zilele următoare, pentru a-i comunica poziţia României în Congresul de la Paris. Aşadar îl voi suna şi voi comunica eu poziţia noastră imediat după ce practic ajungem la o concluzie la nivelul Comitetului Executiv", a spus Burleanu la finalul şedinţei Comitetului Executiv al FRF de marţi.

"Eu am clarificat deja, nu am niciun plan de a candida la preşedinţia UEFA în 2027. N-ar trebui să uităm că FRF a fost prima federaţie din estul Europei care în 2015 anunţa public că va vota împotriva lui Blatter (n.r. - fostul preşedinte al FIFA, Sepp Blatter). Dacă am crea o legătură, asta ar însemna că la vremea respectivă aş fi avut vreo miză de a deveni preşedintele FIFA? Nicidecum. Ar trebui însă să înţeleagă cei din afara României că noi, ca români, am învăţat o lecţie foarte dură, a dictaturii înainte de 1989. Şi nici generaţia noastră, nici generaţia părinţilor noştri, nimeni nu îşi mai doreşte să se întoarcă acolo", a adăugat el.

Preşedintele a recunoscut că are anumite divergenţe de opinie cu Ceferin, aşa cum împărtăşeşte şi opinii similare pe unele subiecte.

"Să fiu sincer, avem anumite divergenţe de opinie. Şi dau doar un exemplu, pentru că acesta a fost public - că avem alte discuţii în zona privată atât eu, cât şi el, preferăm să rămână în zona aceasta - a fost cel legat de reintegrarea echipelor naţionale de juniori ale Rusiei. Eu am spus foarte clar poziţia noastră la vremea respectivă, o poziţie care a dus chiar la anunţarea unui boicot. Aşa că momente cu discuţii de genul acesta au fost şi sigur că vor mai fi, dar, în acelaşi timp, împărtăşim opinii similare pe multe alte subiecte", a precizat el.

Răzvan Burleanu nu crede că divergenţele pe care le are cu preşedintele UEFA ar putea face ca echipa naţională a României să aibă parte de arbitraje nefavorabile în perioada următoare.

"Sigur că vor fi discuţii, dar în niciun caz nu cred într-o imixtiune gen de arbitraj. Să ne gândim la momentul acestei divergenţe (n.r. - legate de naţionalele de juniori ale Rusiei), a fost luna septembrie, aţi văzut vreun impact la nivel de echipă naţională de atunci? Deci nu trebuie să ducem discuţia în această zonă, pentru că nu există aşa ceva. La fel ca şi în România, dacă un arbitru greşeşte a fost pentru că aşa a văzut el faza respectivă, nu că ne întoarcem în perioada cooperativei", a mai spus Burleanu.

Discuţiile privind intenţia slovenului Aleksander Ceferin de a modifica statutul UEFA şi a candida pentru a treia oară la preşedinţia UEFA au fost aduse în prim plan în această lună de fostul internaţional croat Zvonimir Boban, care a demisionat din funcţia de director de fotbal, pe care o ocupa din 2021.

Într-o scrisoare trimisă de Boban către diverse organizaţii de presă, croatul îşi justifică plecarea de la UEFA prin neînţelegerile cu Ceferin, având în vedere intenţia acestuia de a supune la vot, cu ocazia următorului Congres, pe 8 februarie la Paris, o modificare a statutelor care ar urma să-i permită să candideze pentru un nou mandat de preşedinte. "Deşi mi-am exprimat dezaprobarea totală, preşedintele UEFA consideră că nu există obstacole legale în calea schimbărilor pe care le propune, nici probleme etice sau morale, şi doreşte să meargă mai departe pentru a-şi promova aspiraţiile personale", precizează Boban.

Fostul jucător al echipei AC Milan, în vârstă de 55 de ani, aminteşte că, în conformitate cu actualele statute ale UEFA, acesta ar fi ultimul mandat al lui Ceferin, ales pentru prima dată în 2016 şi reales pentru al treilea mandat în aprilie 2023, la congresul de la Lisabona.