Răzvan Burleanu, despre starurile Braziliei: "Eu am fost lector, ei studenți!" Cu cine este prieten bun președintele FRF

Răzvan Burleanu a fost în Qatar, unde a asistat la meciurile de la Campionatul Mondial de fotbal și unde s-a întâlnit și cu foști mari jucători.

Președintele FRF a povestit experiența sa de acolo, comentând și fotografia în care a apărut în fața brazilienilor Cafu, Roberto Carlos și Ronaldo.

"Cu câțiva dintre ei am o relație foarte apropiată, pe unii i-am cunoscut în programul numit MIP, Master for International Players, unde eu am fost lector, iar ei au fost studenți. Am păstrat o relație foarte apropiată. Unul dintre ei, cu care am o relație de prietenie este Gilberto SilVa.

Deplasarea către stadion am făcut-o cu Gilberto Silva, Roberto Carlos, dar și cu Edi Iordănescu. Așa că am avut posibilitatea să discutăm și despre proiectele în care ei sunt angrenați în momentul de față, nu doar despre cariera lor de foști mari fotbaliști. Cei mai mulți dintre ei au proiecte destul de importante. Ne-am dori să-i vedem la București în perioada următoare”, a spus Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferințe de presă, conform digisport.ro.

După apariția acelei fotografii, Burleanu a fost pus la zid de mai mulți oameni de fotbal din România, care l-au acuzat că s-a băgat intenționat în poză și că de fapt nici nu știe cine au fost marile glorii ale Braziliei.

