Salariul uriaș pe care îl are Răzvan Burleanu, ca președinte al Federației Române de Fotbal

Răzvan Burleanu conduce Federația Română de Fotbal din 2014, când i-a luat locul lui Mircea Sandu în fruntea fotbalului românesc.

Burleanu a reușit să-și mai asigure două mandate și va fi șef la FRF până în 2026, când conform regulamentului în vigoare, nu va mai avea voie să candideze.

Unul dintre principalii lui contestatari, fostul portar Florin Prunea, a dezvăluit că Burleanu are un salariu imens ca președinte al FRF „Eu acum am aflat. Noi avem un președinte de federație care câștigă în jur de 30 de mii de euro în mână pe lună. Este inadminisibil, la fotbalul nostru, ca el să câștige, cu poziția pe care o are acum la FIFA, unde a fost numit, nu a fost votat, în Consiliul FIFA, salariul de la Federație plus diurne, este cel mai bine plătit om din fotbalul românesc. Și peste antrenori, și peste ce vrei tu. Din România vorbesc. Poate Dan Petrescu… nu știu cât are, 20-30 de mii. Și la noi fotbaliștii sunt neplătiți cu lunile, la noi antrenorii… bătaie de joc. Competițiile, am văzut acum un rezultat la Liga 3, 19-0, competiție organizată de către Federația Română de Fotbal.

Păi, noi mai avem dreptul să vorbim despre Campionate Europene și Mondiale? Păi, vine decontul acum pe data de 9, că l-am auzit pe minipreședintele Federației Române de Fotbal… Așa este, este minipreședinte și FRF nu mai este Federația Română de Fotbal, este miniFederația Română de Fotbal, după performanțe.

Pot suporterii să îi facă suporterii… ținta să i-o pună, știi unde să i-o pună? (n.r. referitor la bannerele afișate de către suporteri cu Răzvan Burleanu țintit) Pe casă. Ăsta nu pleacă de acolo decât cu picioarele înainte. Unde mai câștigă el asemenea bani?”, a spus Florin Prunea, la ProSport Live.

