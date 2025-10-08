Răzvan Burleanu, scandal monstru la FRF: ”Eu nu stau de vorbă cu toți maimuțoii!”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 18:14
1789 citiri
Răzvan Burleanu, scandal monstru la FRF: ”Eu nu stau de vorbă cu toți maimuțoii!”
Răzvan Burleanu FOTO FRF:ro

A fost scandal monstru la FRF, unde miercuri a fost programată o nouă Adunare Generală a membrilor fondatori, cele 80 de cluburi înscrise în Registrul Federațiilor în 2002.

E un demers pe care Federația lui Răzvan Burlanu l-a făcut pentru a reuși să obțină din partea Tribunalului avizul pentru afilierea noilor membri, care nu s-a mai făcut în ultimii 23 de ani.

Conform Gsp.ro, din cele 80 de cluburi fondatoare, în 2002, numai 13 mai sunt acum active, iar astăzi s-au prezentat la Casa Fotbalului doar 8 grupări. Pentru a se întruni cvorumul era necesar să se fie prezente cel puțin jumătate plus unul dintre cluburile înscrise, adică 41.

Adunarea a fost marcată de o discuție încinsă între Răzvan Burleanu și reprezentantul clubului FCU Crraiova, patronat de Adrian Mititelu, este vorba despre Mircea Moise.

”Poate sunteți ofițer sub acoperire sau președintele terților, fiindcă ați fost ales de reprezentanții unor cluburi neafiliate. Degeaba v-ați bucurat că a făcut Gică Popescu pușcărie, voi o să faceți mai multă!”, i-a spus Moise lu Burleanu, conform sursei citate.

”Eu nu stau de vorbă cu toți maimuțoii! Dumneavoastră pentru mine sunteți un maimuțoi!”, a replicat Burleanu.

Aceleași surse au adăugat că „Mircea Moise a vrut să intervină și el întrebând «Pe cine reprezentați?!». Dar Burleanu nu l-a mai lăsat. I-a zis că «eu nu stau de vorbă cu toți maimuțoii! Dumneavoastră pentru mine sunteți un maimuțoi!». După care i-a invitat pe toți cei prezenți la o masă organizată la etajul unu. A subliniat că «fără maimuțoi!»”.

