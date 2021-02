Atac dur al lui Razvan Burleanu: Vor control pe arbitraj. Palavragii de la LPF vor sa-si asume acest proiect, dar nu acopera niciun leu

Oamenii de la LPF vor sa coordoneze acest proiect, dar presedintele FRF Razvan Burleanu , nu este de acord cu acest lucru."Pentru cheltuielile de arbitraj, FRF primeste de la UEFA doar 100.000 de euro in fiecare an. Cheltuielile FRF depasesc 350.000 de euro, bani care se duc in pregatirea arbitrilor. De anul trecut am preluat si testarea, pentru toti, inclusiv cei din Liga 1 Sper ca am clarificat acest lucru, banii nu pica din cer. Nu sunt niste fonduri la UEFA sau FIFA pe care refuzam sa le accesam.Palavragiii de la LPF vor sa isi asume acest proiect, al VAR. De asta s-a blocat. LPF a solicitat sa isi asume implementarea, desi nu acopera niciun leu.LPF vrea sa conduca arbitrajul romanesc pe banii FRF.Ii suspectez ca vor un control pe arbitraj, pe care sa il tranzactioneze in avantajul si in interesul vreunui club, asa cum exista astazi suspiciuni ca o fac la nivelul comisiilor jurisdictionale.Daca nu vor recunoaste autoritatea CCA , atunci FRF nu va mai acoperi niciun cost pentru implementarea VAR", a declarat Razvan Burleanu intr-o conferinta de presa.CITESTE SI: