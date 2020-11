Deputatul Razvan Cuc anunta ca va demisiona in ultima zi de mandat pentru a renunta la pensia speciala

Fostul ministru al Transporturilor a cerut acelasi lucru si parlamentarilor de la celelalte partide din Neamt.CITESTE SI: Budai: Imi voi da demisia din Camera Deputatilor in ultima zi de mandat pentru a nu primi pensie speciala "Toti suntem egali! Nu vreau pensie speciala! Spunem 'STOP' privilegiatilor sistemului de pensii! Pentru un stat sanatos exista un singur principiu corect: cat contribui, atat primesti la pensie! Voi demisiona din Parlament in ultima zi de mandat, pentru a nu beneficia de pensie speciala. Beneficiarii pensiilor speciale sunt doar parlamentarii care au cel putin un mandat intreg. Nu am nevoie de astfel de privilegii, nu vreau sa beneficiez de pensie speciala! Sustin impozitarea pensiilor speciale, singura varianta constitutionala pentru a stopa aceste beneficii care nu fac altceva decat sa produca inechitati in sistemul de pensii. Sunt curios daca si colegii mei din Parlament - Mugur Cozmanciuc ( PNL ), Laurentiu Leoreanu (PNL), Eugen Tapu Nazare (PNL) si Iulian Bulai ( USR ) isi asuma o astfel de decizie. Sau ne demonstreaza inca o data ca sunt sustinatori ai pensiilor speciale", a declarat parlamentarul social-democrat.Razvan Cuc deschide lista PSD Neamt pentru Senat la alegerile parlamentare din 6 decembrie.CITESTE SI: Parlamentarii USR si-au anuntat demisia din Legislativ. Dan Barna: Haideti sa facem un plen si sa abrogam legea pensiilor speciale