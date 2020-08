Neamt: Doi membri ai PRO Romania, cunoscuti oameni de afaceri, s-au inscris in PSD Piatra-Neamt

Unul dintre cei doi se afla pe lista de candidati ai PRO Romania pentru Consiliul Local Piatra-Neamt si Consiliul Judetean."Doua motive m-au facut sa aleg aceasta schimbare. Primul este legat de calitatea oamenilor din echipa PSD Piatra-Neamt si de felul in care aceasta si-a structurat programul electoral. Piatra-Neamt are nevoie de proiecte fezabile, iar candidatura la primarie a domnului Razvan Cuc este o garantie a faptului ca in PSD se lucreaza coerent. Cel de-al doilea motiv este legat de atmosfera iritata si de lipsa de comunicare generate de un om care vrea sa fie primar din partea PRO Romania. Nu vreau sa lovesc in nimeni, am ales pur si simplu alta echipa", a declarat, in comunicatul de presa, Ciprian Ciuhat."Am ales alt drum, desi eram pe un loc bun pe lista candidatilor PRO Romania, pentru ca sunt, inainte de toate, un om liber. Iar ca om liber te astepti, atunci cand faci parte dintr-o echipa a unui partid, sa poti comunica liber in interiorul echipei. Acolo unde sunt deficiente de comunicare, dispare increderea. Noua echipa a PSD Piatra-Neamt, cu Florentina Moise si colegii ei, cu Razvan Cuc, candidatul la primarie, un om care stie administratie, vrea sa schimbe in bine orasul meu. Si asta vreau si eu", a spus Alexandru Topor.Fostul ministru al Transporturilor Razvan Cuc, candidat din partea PSD pentru functia de primar al municipiului Piatra-Neamt, a salutat venirea celor doi noi colegi."Intind mana tuturor celor care vor sa ni se alature in acest mare proiect de modernizare a municipiului Piatra-Neamt. Nu vreau sa spun nimic despre adversarii politici, nu cred in rivalitati de ordin personal, cred in competitie. Iar faptul ca proiectele pe care le propunem si felul nostru de a lucra, aici in organizatia municipala, sunt de natura sa inspire si pe altii imi arata ca suntem pe drumul cel bun", a mentionat Razvan Cuc.