Razvan Cuc, nemultumit ca CNAIR a reziliat contractul incheiat cu finul lui Ionel Arsene: "Ministrul Drula a savarsit un abuz grosolan"

Este vorba de contractul pe care societatea Aqua Parc SRL din judetul Neamt il castigase in urma unei licitatii pentru modernizarea drumului national DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia.Din asocierea de firme care castigase proiectul face parte si Aqua Parc, companie care a fost detinuta pana de curand de Gheorgeh Vlasie, zis Ginel, finul baronului PSD de Neamt, Ionel Arsene."Ministrul Transporturilor, domnul Drula, a reziliat contractul unei firme romanesti pentru constructia unui drum si a generat o stire de presa. Numai ca in lupta sa impotriva capitalului romanesc, ministrul a savarsit un abuz grosolan. Firma pe care nu o inghite ministrul care sta inchis in birou si viseaza vendete este din judetul Neamt. A castigat, perfect legal, o licitatie.A indeplinit toate conditiile, are experienta, expertiza, utilaje, oameni. A construit mii de kilometri de drumuri. A platit milioane de lei taxe si impozite. Dar domnul Drula se ineaca si tuseste cand aude de firme si capital romanesc. Asa ca a reziliat contractul", a scris Razvan Cuc, pe Facebook Fostul ministrul al Transporturilor din guvernarea PSD a intrebat retoric de ce nu se lucreaza si acum dupa aceeasi metoda si aceeasi cutuma ca in 2020."Domnul Drula stie cu siguranta ca, de-a lungul anului 2020, contractele aflate in atribuire au urmat acelasi parcurs: intre semnarea propriu-zisa a contractului si inregistrarea sa la CNAIR trecea o luna si jumatate, chiar doua. Motivul este extrem de simplu: pentru ca firmele sa poata strange si depune sumele de bani care reprezinta garantiile de buna executie.Sunt sume foarte mari, ele se pun la dispozitia beneficiarului, iar pana nu esti sigur ca ai castigat, nu le poti disponibiliza. Doar marile companii straine pot dispune de asemenea sume in timp record. De aceea e nevoie de putin timp pentru a-i strange si depune. Domnul Drula are putere si pix, asa ca nu a tinut cont de aceasta realitate si a aplicat dubla masura fara nicio jena", a adaugat Cuc.Parlamentarul social-democrat a precizat ca ministrul Catalin Drula a anuntat ca va fi verificat contractul, dar nu a mai asteptat rezultatul verificarilor si l-a reziliat."Pentru ca abuzul sa fie complet, inamicul constructorilor romani a anuntat cu surle si trambite ca trimite Corpul de Control sa verifice contractul. Controlul urma sa inceapa pe 18 ianuarie. Dar domnul Drula n-a mai avut rabdare. L-a reziliat, pur si simplu ieri, 14 ianuarie! E ciudat cum un cetatean roman isi doreste distrugerea firmelor de constructii romanesti. Firme care sustin bugetul de stat si sistemul public la conducerea caruia se afla acum si acest cetatean, domnul Drula.Credeam ca doar cauta proprietari straini pentru Portul Constanta sau pentru aeroporturile romanesti, dar iata ca progresismul vine 'la pachet' si cu ingroparea firmelor romanesti. Domnule Drula, ONG -ul e una, ministerul e alta! La ONG stai cu mana intinsa si ceri resurse, la minister esti pus sa ajuti! Sa ajuti tara sa se dezvolte! Tara ta, domnule Drula", se mai arata in postarea lui Razvan Cuc.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat, joi, ca reziliaza contractul pentru modernizarea drumului national DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia pentru ca firma care a castigat nu a depus in termen garantia de buna executie.