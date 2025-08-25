Răzvan Fodor i-a surprins pe Adela Popescu și Radu Vâlcan cu o rețetă specială: „Ce surpriză frumoasă”

Weekendul la casa din Șușani a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan s-a transformat într-un adevărat festin pentru simțuri. Invitații lor, Răzvan și Irina Fodor, au profitat de liniștea și atmosfera pitorească de la țară pentru a celebra prietenia și pentru a se bucura de preparate savuroase. Printre momentele de neuitat s-a numărat și un mic dejun spectaculos, pregătit de Răzvan Fodor, care a adus pe masă o shakshuka deosebită, apreciată de toți.

Este cunoscut faptul că pasiunea lui Răzvan Fodor pentru gătit îl însoțește oriunde, chiar și atunci când se află în vizită la prieteni. Dimineața a început cu aroma irezistibilă a preparatului care a cuprins întreaga casă din Șușani, iar Adela Popescu, Radu Vâlcan și Irina Fodor s-au bucurat de o shakshuka pregătită cu atenție și ingrediente naturale și proaspete.

Rețeta de shakshuka a lui Răzvan Fodor

Ouă proaspete de la țară, sos de roșii făcut de mama Adelei, brânză de sat și sugiuc picant adus de Răzvan au transformat rețeta într-un adevărat răsfăț culinar. Fotografiile publicate de Adela pe rețelele sociale surprind entuziasmul cu care au savurat surpriza pregătită de prietenul lor.

„Nu puteam sta două luni la țară fără o dimineață în care Răzvan Fodor să nu ne gătească o shakshuka shukara. Ouă de țară, sos de roșii de la mami, brânză din sat, pâine de la magazinul de peste drum și sugiuc de la băieții lui Fodor. Ce surpriză frumoasă ne-ați făcut, dragilor, într-un weekend plin de însemnătate pentru noi”, a scris Adela Popescu pe contul său de Instagram.

Detalii despre viața la țară

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au văzut visul împlinit: casa de la Șușani, proiectul lor de suflet, a fost finalizată recent. Cei doi au ales să construiască locuința în satul natal al Adelei, locul în care artista a crescut și unde părinții ei trăiesc și astăzi. Timp de aproape un an, lucrările au fost monitorizate și documentate constant prin fotografii postate pe rețelele de socializare. În această vară, Adela, Radu și cei trei copii ai lor s-au mutat la noua casă de la țară și continuă să împărtășească imagini și detalii interesante din viața lor rurală.

„Să nu credeți că dacă stați la țară sau cei care locuiesc la țară nu cheltuiesc bani pentru că iau totul din grădină! Sunt foarte multe lucruri de care ai nevoie într-o casă, care nu se cresc în grădină. Ce voiam să zic, de fapt, este că știu că, în general, se romanțează toată povestea cu statul la țară, să crească copiii în natură și să mănânci roșia din natură, să îți cultivi pământul…”, a explicat Adela Popescu pe social media.

Fosta prezentatoare a subliniat că viața la țară nu presupune neapărat economii și că locuitul în mediul rural implică cheltuieli importante.

„Da, desigur, asta se întâmplă și noi mâncăm foarte mult din grădina părinților mei momentan, luăm brânză de la vecini, carne de la ai mei, absolut, dar sunt foarte multe alte lucruri pe care trebuie să le cumperi de la supermarket. Așadar, oamenii de la țară cheltuiesc foarte mulți bani și asta pot să vă spun eu pentru că mă pot numi deja țărancă. Suntem deja de o lună aici și mai avem o lună”, a mai adăugat Adela.

