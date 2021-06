Razvan Lucescu, atac subtil: Eu nu-l consider pe Boloni antrenor roman

Lucescu cel mic a castigat campionatul in Grecia si Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal. Pana sa ajunga, drumul nu a fost deloc usor."Ca sa patrunzi acolo, ai nevoie de relatii, cineva sa te propuna, iar cu acest CV sa fii luat si in considerare. Intr-un final, eu am luat o alegere enotionala. Am avut posibilitatea sa intru in aceste campionate, dar e greu sa patrunzi acolo.Patronii spun asa: Am de ales dintre un italian si un roman. Bun, romanul a luat campionatul, a facut asta acolo, dar il aleg pe italian . E mai usor sa plece, e mai usor de acceptat de cei de acolo", a spus antrenorul roman la Telekomsport Razvan Lucescu a amintit si de Boloni si Rednic, tehnicieni care in opinia sau au fost avantajati in cariera de antrenorat "Eu nu-l consider pe Boloni un antrenor roman. Il consider francez. Si-a terminat cariera in Franta, scoala de antrenori a facut-o in Franta, a ramas acolo. I s-au deschis niste usi, fiind cunoscut. Asa cum a fost cazul lui Mircea Rednic in Belgia. In afara acestor antrenori, care au inceput sa antreneze in locurile unde au terminat carierele, pentru ceilalti romani e greu.Tatal meu (n.r. - Mircea Lucescu ) a venit dupa ce a castigat cu Dinamo Bucuresti campionatul, a avut performante importante in acea perioada, avea un nume mare, apoi a antrenat in Italia, in Serie B. Nu e nicio rusine. Championship, Serie B sunt campionate bune", a mai spus Razvan Lucescu.