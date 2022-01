Lucescu vrea sa renasca la Rapid

Razvan Lucescu a vorbit in premiera dupa plecarea de la echipa nationala si spune ca isi propune sa castige totul cu Rapid.

Dupa doi ani dezamagitori la echipa nationala, Lucescu si-a anuntat obiectivele pentru noul sezon.

"Am revenit in Giulesti ca sa castig tot ce se poate, indiferent de competitie, in campionat, in Cupa, chiar si in cupele europene", a spus Lucescu la Digi Sport.

Fostul selectioner s-a referit apoi la campania de achizitii a giulestenilor, considerand ca a adus jucatori de caracter.

"Rapidul a avut si in sezonul trecut fotbalisti valorosi, iar eu nu am facut decat sa completez lotul cu alti jucatori de calitate si de mare caracter, care sunt pe stilul meu. Pe parcursul unui sezon apar si situatii mai putin placute, iar atunci ies la suprafata personalitatile puternice", a afirmat Lucescu.

