Tamas il vrea pe Razvan Lucescu la nationala

Fundasul dinamovist Gabriel Tamas a declarat ca ar fi de acord cu numirea in functia de selectioner pe Razvan Lucescu, pe care il considera omul potrivit pentru a prelua echipa nationala de fotbal a Romaniei.

"Razvan a avut peste tot numai rezultate pozitive. E foarte bun pentru a antrena Romania! Sper sa calce pe urmele tatalui sau. Mi-ar placea sa lucrez cu el... E mai tanar decat ceilalti selectioneri si vom vorbi prieteneste intre noi, ne vom intelege altfel. Va sti sa ne tina in lesa, e apropiat de varsta noastra, e un tip de gasca", a spus Gabi Tamas pentru Evenimentul Zilei.

Internationalul roman a mai promis ca tricolorii se vor darui in urmatoarele meciuri de calificare la Campionatul Mondial, pentru a spala rusinea din preliminarii.

"Nu vom juca mai degajat, chiar daca n-avem sanse sa mergem la Mondiale. Vrem sa ne luam revansa fata de toate echipele care ne-au batut: Lituania, Serbia, Austria... Vrem sa batem chiar si Franta la ea acasa. Trebuie sa fim extrem de motivati. Ar fi de-a dreptul rusinos sa ne bata si Feroe acasa si sa terminam pe ultimul loc in grupa!", sustine acesta.

Totodata, Gabi Tamas a sustinut ca a ramas uimit de decizia Federatiei Romane de Fotbal de a il demite pe Victor Piturca din functia de selectioner.

"M-a socat demiterea lui nea Piti! Putea ramane la nationala pana la sfarsitul campaniei de calificare la Mondiale. N-a fost dorinta lui sa plece, ci a lui Mircea Sandu. Trebuia lasat sa-si continue munca si apoi sa ne strangem mana prieteneste. Am pus si noi la suflet disensiunile dintre Sandu si Piturca. Nu stiu de ce s-au certat, dar nu ar fi trebuit sa apara aceste scandaluri in presa. Sandu ne-a facut rau noua, jucatorilor, pentru ca noi intram in teren. Atacurile lui nu-si aveau rostul, mai ales ca aveam rezultate la Euro 2008. Nu suntem o generatie ratata, mai putem prinde un turneu final. in aceasta campanie ne-a lipsit norocul. Sa nu uitam ca la Euro am remizat cu cele mai bune echipe, Italia si Franta", a incheiat Tamas.

