Dezamăgirea trăită de Răzvan Lucescu. Românul a spus totul după eșecul cu Celta

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:11
329 citiri
Răzvan Lucescu FOTO X @MFAresmi

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei de fotbal PAOK Salonic, s-a arătat dezamăgit după eșecul suferit de elevii săi pe terenul formației Celta Vigo, scor 1-3, joi seara în Europa League, regretând faptul că o "pierdere a mingii" le-a permis gazdelor să egaleze, după ce grecii au condus pe stadionul Balaidos, informează EFE.

"Prima noastră repriză a fost aproape perfectă, respectând planul de joc. Din păcate, în ultimul minut al primei reprize am pierdut mingea și nu am putut să-i oprim. Atunci a venit egalarea, ceea ce ne-a afectat", a spus Lucescu la conferința de presă pe care a susținut-o după meci.

"Repriza a doua a fost complicată și dezamăgitoare. Am înfruntat un adversar foarte bun, un reprezentant al unei ligi puternice, cum este cea spaniolă. Celta este o echipă puternică pe stadionul ei și a arătat asta astăzi (joi, n. red.)", a adăugat antrenorul român.

PAOK a deschis scorul prin Georgios Giakoumakis (37), dar galicienii au punctat de trei ori, prin Iago Aspas (45+2), Borja Iglesias (53) și Williot Swedberg (73). Portarul român Ionuț Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Echipa lui Răzvan Lucescu va juca în runda următoare din Europa League tot în deplasare, împotriva francezilor de la Lille OSC, pe 23 octombrie, în timp ce Celta Vigo va primi vizita unei alte echipe din Hexagon, OGC Nice, în aceeași zi.

Până atunci însă, PAOK Salonic va avea o altă misiune dificilă, urmând să înfrunte pe teren propriu formația Olympiakos Pireu, duminică, în campionatul Greciei.

