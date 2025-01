Dezvăluirea antrenorului român: "Am vrut să plec! Acum, mă întorc în cușcă"

PAOK, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu, s-a impus cu 2-0 în fața formației Slavia Praga, pe teren propriu, prin golurile marcate de Schwab și Konstantelias.

În ultima etapă, campioana Greciei va juca în deplasare cu Real Sociedad, însă PAOK este aproape sigură de calificarea în barajul Europa League.

Formația antrenorului român este pe locul 17 în clasament, cu 10 puncte. Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

Răzvan Lucescu a dezvăluit că a vrut să plece după o înfrângere în campionat.

„Când am vorbit cu echipa, am convenit că avem o luptă de dus și am decis să luptăm. După Volos, le-am spus jucătorilor că vreau să părăsesc echipa, nu m-au lăsat.

Am văzut apoi reacția lor în următoarele două meciuri. Așa vom continua și vom vedea ce facem. În două zile mă voi întoarce în cușcă, este păcat că nu sunt mereu aici pe banca echipei”, a spus Răzvan Lucescu, citat de Gazzetta.gr.

Lucescu este suspendat în campionat și urmărește meciurile dintr-o lojă pe care o numește cușcă.

