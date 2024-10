Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a câştigat duminică seara, în deplasare, scor 2-0, în faţa formaţiei Levadiakos, în etapa a şaptea din campionatul Greciei.

PAOK a suferit şi în meciul cu Levadiakos, iar victoria a venit pe final. Mai întâi gazdele au ratat un penalti, în minutul 70, prin Guillermo Balzi, care a trimis în bară.

Oaspeţii au reuşit să deschidă scorul în minutul 86, prin Camara, pentru ca în minutul 90+2 Schwab să stabilească rezultatul final.

Levadiakos – PAOK 0-2, elevii lui Răzvan Lucescu au bifat prima victorie după trei eşecuri consecutive în toate competiţiile, inclusiv cea cu FCSB, 0-1 în Europa League.

Ca urmare, antrenorul român e supus criticilor, el oferind și un răspuns prin care lasă de înțeles că e gata oricând să plece de la PAOK.

„Voi toți, oamenii, proprietarul, ar trebui să înțelegeți că atunci când schimbați echipa în fiecare an, în esență reconstruiți echipa, de la zero, ca să nu spun, de la minus cinci. Și când se întâmplă asta, reînnoirea, este nevoie de timp, indiferent dacă vrei sau nu. Nu toate lucrurile se fac peste noapte. Sunt automatizări, sunt lucruri care trebuie refăcute, conexiunea dintre jucători care trebuie refăcută. Există automatizări între jucători pentru a învăța unii de la alții, nu doar între echipe.

Am avut două meciuri europene cu multe șanse și am făcut greșeli pe care le-am plătit pentru că așa se întâmplă când faci o echipă. Știm că atunci când lucrurile se vor așeza, toată lumea își va da seama ce vom face. Când e chimie suntem primii în clasament, ceea ce este un lucru pozitiv și nu suntem pe locul 10, așa cum am simțit în ultimele zile.

Sunt aici în seara asta, nu am nicio problemă să merg la Salonic și să-mi fac bagajele pentru București a doua zi. Dacă toți oamenii nu înțeleg acest proces pe care l-am explicat. Toată lumea ar trebui să înțeleagă procesul muncii pe care o facem. Sunt împăcat cu ceea ce am făcut la PAOK, am arătat ce pot face. Dacă cineva nu este fericit, sunt aici, pot să mă întorc la București fără nicio problemă”, a declarat Răzvan Lucescu în presa elenă, potrivit Fanatik.ro.

În clasament, PAOK este pe prima poziţie, cu 16 puncte, în timp ce Levadiakos e penultima, a 13-a, cu 4 puncte.

