Răzvan Lucescu a răbufnit după ultimul meci: ”Sunt ipocrite!”

Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Panetolikos, într-un meci din etapa a patra a campionatului Greciei.

De la Panetolikos a fost eliminat Unai Garcia, în minutul 82, după ce oaspeții au avut un gol anulat de VAR, faze controversate care au fost comentate după meci de Răzvan Lucescu.

”Vreau să fac un comentariu pentru că am fost informat că unele publicații din Atena au comentat deciziile de arbitraj din meciul cu Panetolikos.

Aceste comentarii legate de eliminarea jucătorului de la Panetolikos și de golul anulat sunt ipocrite.

La faza golului, există un fault clar, un pas pe piciorul lui Giakoumakis, iar în cazul eliminării a fost vorba de un marcaj nesportiv asupra aceluiași Giakoumakis.

Astfel de comentarii nu fac decât să genereze, în cele din urmă, violență”, a reacționat Răzvan Lucescu, conform presei din Grecia.

PAOK este lider în clasament, cu 10 puncte. Panetolikos este pe 9, cu patru puncte.

