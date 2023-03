Razvan Lucescu, catre Apostol: Te omor!

Razvan Lucescu a fost scos din sarite de Iulian Apostol in timpul meciului disputat de Rapid cu Petrolul, in etapa a 3-a a Ligii 1.

Antrenorul giulestenilor a tipat cat l-au tinut plamanii la Apostol, in startul reprizei secunde, dupa ce mijlocasul venit de la Unirea Urziceni a trimis ca un incepator doua centrari.

"Apostol, te omor. Ce e cu tine?", a strigat Razvan Lucescu.

In cele din urma, Apostol avea sa contribuie serios la golul reusit de Pancu in finalul meciului, reusita cu care Rapid s-a impus in fata Petrolului, scor 1-0.

Intalnirea dintre cele doua grupari s-a jucat la Buzau.

I.G.

