Razvan Lucescu si-a anuntat plecarea de la Rapid

Imediat dupa ce a pierdut finala Cupei Romaniei in fata echipei Dinamo, scor 0-1, antrenorul Razvan Lucescu a recunoscut pentru prima data ca va pleca de la Rapid.

"Rapid a facut un sezon bun. Da, nu am castigat cupa si campionatul, dar a fost un sezon ciudat. Am avut multe meciuri bune, dar fotbalul ne-a demonstrat ca a fost un an bulversant. Este un joc pe nedrept pierdut, am dominat categoric.

Ei au castigat, raman fericiti, insa eu raman cu mandria si cu satisfactia de a fi la inaltime si de a juca fotbal total. Am avut mai multe ocazii, am avut un pressing bun. Dinamo ne-a pacalit la o faza fixa si s-a aparat cu un mare sacrificiu.

Probabil ca a fost ultimul meci la Rapid. Nu e vorba de Qatar, nu stiu, nu discut altceva", a declarat Razvan Lucescu la finalul meciului de pe National Arena.

Fostul selectioner va prelua formatia Al-Jaish, din Qatar.

Dinamo a castigat Cupa Romaniei in fata Rapidului

Dinamo Bucuresti a cucerit, miercuri seara, Cupa Romaniei dupa ce s-a impus in finala disputata pe stadionul National Arena contra Rapidului, scor 1-0. Unicul gol al finalei a fost inscris de Scarlatache, in minutul 57.

