Borna fabuloasă de care se apropie Răzvan Lucescu în Grecia

PAOK Salonic a oferit o adevărată demonstrație de forță împotriva lui Panserraikos, pe care a surclasat-o, în deplasare, cu un categoric 4-0, în sferturile de finală ale Cupei Greciei.

În minutul 22 este deja 0-2, iar câteva minute mai târziu, PAOK a ratat un penalty. Diferența a crescut după pauză, când echipa din Salonic și-a confirmat superioritatea și pe tabelă, înscriind încă de două ori.

Deși se va disputa și meciul retur, PAOK este virtual calificată în semifinale, unde o poate întâlni pe Panathinaikos, care a eliminat-o la penaltyuri pe Olympiakos Pireu și va juca pentru un loc în careul de ași cu Atromitos.

PAOK arată o poftă formidabilă de joc și a ajuns la 84 de goluri în acest sezon (48 în campionat și 36 în Cupa Greciei și Conference League), în 33 de meciuri. O medie de 2,5 goluri pe meci, excelentă în condițiile în care unul dintre atacanții lui PAOK, tanzanianul Mbwana, este plecat la Cupa Africii.

Un fapt remarcabil e și că deși are un lot numeros, cu 26 de jucători de câmp, toți fotbaliștii au marcat în acest sezon, cu excepția a trei fundași (Michalidis, Lefteris și Ekong) și a unui mijlocaș (Kyriakos).

E lider și în campionat

Mulțumit de jocul prestat de echipa sa, Răzvan Lucescu, care îl are ca antrenor secund pe Nae Constantin, fostul principal al Petrolului, a subliniat faptul că jucătorii au avut abordarea corectă încă de la începutul meciului.

”Cred că, în general, abordarea noastră a fost bună. Sunt echipe care încearcă să joace mai bine și au abordarea corectă. Panserraikos a avut două șanse mari, am dat dovadă de responsabilitate cu sau fără minge. Am creat șanse împotriva unei echipe organizate care are un lot bun. Cred că lucrurile au devenit mai ușoare pentru noi când am reușit să înscriem cele două goluri. Nu le-am putut spune nimic jucătorilor noștri cu acel scor, m-a interesat ca jucătorii să fie responsabili și să acopere spațiile”, a spus Răzvan Lucescu la finalul meciului, conform sport24.gr.

PAOK este lider în clasament, după 18 etape (din 26), cu 41 de puncte, la egalitate cu Panathinaikos, echipă care l-a adus antrenor pe Fatih Terim. În play-off intră primele șase echipe, dar spre deosebire de România, punctele se păstrează și nu înjumătățesc. Momentan, în Grecia, se joacă fără spectatori, care vor avea acces din nou în tribune la mijlocul lunii viitoare.