FOTO Răzvan Lucescu i-a șocat pe greci: cum a sărbătorit câștigarea titlului

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, în deplasare, pe Aris Salonic, scor 2-1, şi a câştigat titlul în Grecia.

Este al doilea titlul cucerit de Răzvan Lucescu cu PAOK, după cel din sezonul 2018-19, şi al patrulea trofeu câştigat de român în Grecia cu echipa din Salonic.

Răzvan Lucescu a fost exuberant la finalul partidei. El s-a bucurat excesiv, iar site-ul Sport 24 din Grecia a descris reacția ca fiind una șocantă.

De altfel, bucuria lui PAOK pe terenul lui Aris a condus la tensiuni, care au fost stinse după intervenția forțelor de ordine.

”Meciul de azi a fost incredibil! Am avut un om mai puțin în ultimul sfert de oră, adversarul ne-a presat. E caracterizarea perfectă a întregului sezon. Am luptat, am sperat, am reacționat și am câștigat un meci incredibil. Am obținut titlul și am scris istorie pentru PAOK.

Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor noștri. Sprijinul lor imens ne-a ajutat pe durata întregului sezon. E un titlu diferit față de precedentul. Am jucat multe meciuri, munca depusă a fost fantastică. Am avut o mentalitate de luptători. Cred că e cel mai dificil trofeu din cariera mea”, a declarat Răzvan Lucescu după Aris - PAOK 1-2.

Imagini cu bucuria lui Răzvan Lucescu - FOTO Sport 24