Răzvan Lucescu, distrus după drama trăită aseară: "E greu de suportat"

PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a ratat, aseară, calificarea în finala Cupei Greciei, fiind eliminată în semifinale de Panathinaikos, la lovituri de departajare.

În tur, la 14 februarie, scorul a fost 1-0 pentru Panathinaikos.

Miercuri seară, în returul de pe terenul formaţiei Panathinaikos, PAOK a dat gol în minutul 72 prin Zivkovic și meciul a intrat în prelungiri.

PAOK a făcut 2-0 după reușita lui Keziora (minutul 105), dar Panathinaikos a marcat în minutul 120+9 (prin Limions) golul care a trimis partida la lovituri de departajare

La loviturile de departajare, scorul a fost 6-5 pentru Panathinaikos, după nu mai puțin de 18 penaltyuri executate. Panathinaikos a ratat prima și PAOK a avut șansa de a închide meciul, dar Despotov a ratat a cincea lovitură de departajare.

„În fotbal sunt și situații de acest fel. Pe de o parte, e greu de suportat atâta amărăciune, o asemenea supărare. Pe de altă parte, am fost eliminați după o perioadă scurtă în care nu am jucat așa cum ar fi trebuit.

Am dominat jocul, am câștigat în timpul regulamentar… am făcut 2-0 și când eram în zece jucători. Am arătat că suntem o echipă care poate juca un fotbal bun împotriva oricărui adversar.

Jucătorii știau foarte bine, de ieri, că am venit aici să ne calificăm. Lucrurile au început foarte bine pentru noi, am făcut 2-0, dar Rahman Baba s-a accidentat. La lovituri de departajare sunt emoții, se poate întâmpla orice și astfel am ratat calificarea.

În seara asta, jucătorii au arătat fantastic. Trebuie să continuăm așa cum am fost până la primul meci împotriva lui Panathinaikos de acasă”, a declarat Răzvan Lucescu, la finalul partidei.