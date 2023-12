Răzvan Lucescu, chemat să rezolve o problemă neașteptată. Cum a reacționat românul VIDEO

Antrenorul Răzvan Lucescu şi jucătorii de la PAOK Salonic au participat la realizarea unui videoclip inedit pentru sărbătorile de final de an.

Astfel, în acest filmuleţ, un oficial al clubului află de la preşedintele grupării că nu mai primeşte banii necesari pentru aducerea unei orcheste care să susţină un concert de Crăciun şi Anul Nou.

Un alt oficial afirmă că Răzvan Lucescu va rezolva situaţia şi cere ajutorul tehnicianului român. Acesta îşi cheamă jucătorii, care îşi demonstrează talentele vocale, dar şi la harpă, trombon, chitară sau saxofon.

În cele din urmă, după audiţii îndelungi, jucătorii de la PAOK reuşesc să cânte We wish you a Merry Christmas, dirijaţi de Răzvan Lucescu.

