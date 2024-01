Victorie la scor, în deplasare, pentru Răzvan Lucescu

PAOK Salonic a oferit o adevărată demonstrație de forță împotriva lui Panserraikos, pe care a surclasat-o, în deplasare, cu un categoric 4-0.

Mulțumit de jocul prestat de echipa sa, Răzvan Lucescu a subliniat faptul că jucătorii au avut abordarea corectă încă de la începutul meciului.

”Cred că, în general, abordarea noastră a fost bună. Sunt echipe care încearcă să joace mai bine și au abordarea corectă. Panserraikos a avut două șanse mari, am dat dovadă de responsabilitate cu sau fără minge. Am creat șanse împotriva unei echipe organizate care are un lot bun.

Cred că lucrurile au devenit mai ușoare pentru noi când am reușit să înscriem cele două goluri. Nu le-am putut spune nimic jucătorilor noștri cu acel scor, m-a interesat ca jucătorii să fie responsabili și să acopere spațiile”, a spus Răzvan Lucescu la finalul meciului, citat de sport24.gr.

Grație acestui rezultat, PAOK este ca și calificată în semifinalele Cupei Greciei, deși va juca și meciul retur. În penultimul act al competiției, adversara va fi Panathinaikos Atena.