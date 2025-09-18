Răzvan Lucescu: ”Vom trăi cu această rușine!” Ce i s-a întâmplat românului

Autor: Teodor Serban
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 09:52
303 citiri
Răzvan Lucescu: ”Vom trăi cu această rușine!” Ce i s-a întâmplat românului
Răzvan Lucescu FOTO X @DeportesReports

PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a suferit un eșec rușinos cu Levadiakos, scor 1-4, în prima etapă din Cupa Greciei, într-un format cu o fază a ligii, similar cu cel folosit în Liga Campionilor.

Levadiakos a deschis scorul în minutul 12, cu autogolul lui Kedziora, iar PAOK a reușit să egaleze după un penalty transformat de Chalov. Formația lui Răzvan Lucescu a mai primit un gol până la pauză și alte două în debutul reprizei secunde.

PAOK a pierdut categoric contra echipei care a terminat pe locul 9 precedentul campionat al Greciei, iar antrenorul român a fost extrem de supărat.

„Nu are rost să analizăm meciul. Rezultatul de astăzi e o rușine. Îmi asum în totalitate responsabilitatea, e normal să fie așa. Când primești asemenea goluri din greșeli uriașe și ratezi ocazii mari, nu poți să ceri prea multe. Vom trăi cu această rușine tot sezonul“, a spus Răzvan Lucescu.

Vladimir Plahotniuc, oligarhul moldovean fugar, nu va mai fi extrădat în Republica Moldova. Grecia a suspendat totul fără a preciza motivele
Vladimir Plahotniuc, oligarhul moldovean fugar, nu va mai fi extrădat în Republica Moldova. Grecia a suspendat totul fără a preciza motivele
Extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc în Moldova a fost suspendată. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală, care a subliniat că decizia a fost luată de Ministerul...
Incident șocant pe o plajă din Grecia: Un lup a atacat o fetiță de 5 ani. Recomandările autorităților
Incident șocant pe o plajă din Grecia: Un lup a atacat o fetiță de 5 ani. Recomandările autorităților
O turistă din Serbia a raportat că fiica ei a fost atacată de un lup pe plaja Agios Nikolaos din Sithonia, Halkidiki. Potrivit mamei copilului, lupul a reușit s-o muște pe fată de spate și...
#razvan lucescu, #PAOK Salonic, #Grecia, #rusine , #stiri Razvan Lucescu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum a fost numit Gigi Becali, dupa ce a scos teancul de bani si i-a lasat "masca" pe elevi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Si-a dat demisia din televiziune "peste noapte", dupa 19 ani, si i-a surprins pe toti! Avea un salariu urias

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Răzvan Lucescu: ”Vom trăi cu această rușine!” Ce i s-a întâmplat românului
  2. Eroul lui Inter Milano, tachinat de Cristi Chivu: "Nu e genul lui"
  3. Simona Halep, despre retragerea din tenis: ”Îți trăiești viața...”
  4. Coșmar pentru Dinamo în Liga Campionilor. Ce-au făcut ”dulăii” în primele două meciuri
  5. Reacția lui Cristi Chivu la golurile marcate de Inter în poarta fostei sale echipe: "A fost un gest șic"
  6. Gest superb făcut de Ajax Amsterdam pentru Cristi Chivu
  7. Spania ameninţă că va boicota Cupa Mondială în cazul calificării Israelului: "Nu suntem complici la genocid"
  8. Fostul internațional sârb a murit la doar 41 de ani. S-a prăbușit după ce a dat gol
  9. Diego Simeone și-a ieșit din minți pe terenul lui Liverpool. N-a mai rezistat la ironiile spectatorului VIDEO
  10. Cristi Chivu, victorie superbă în Liga Campionilor cu Inter, contra fostei sale echipe