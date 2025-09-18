Răzvan Lucescu: ”Vom trăi cu această rușine!” Ce i s-a întâmplat românului

PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a suferit un eșec rușinos cu Levadiakos, scor 1-4, în prima etapă din Cupa Greciei, într-un format cu o fază a ligii, similar cu cel folosit în Liga Campionilor.

Levadiakos a deschis scorul în minutul 12, cu autogolul lui Kedziora, iar PAOK a reușit să egaleze după un penalty transformat de Chalov. Formația lui Răzvan Lucescu a mai primit un gol până la pauză și alte două în debutul reprizei secunde.

PAOK a pierdut categoric contra echipei care a terminat pe locul 9 precedentul campionat al Greciei, iar antrenorul român a fost extrem de supărat.

„Nu are rost să analizăm meciul. Rezultatul de astăzi e o rușine. Îmi asum în totalitate responsabilitatea, e normal să fie așa. Când primești asemenea goluri din greșeli uriașe și ratezi ocazii mari, nu poți să ceri prea multe. Vom trăi cu această rușine tot sezonul“, a spus Răzvan Lucescu.

