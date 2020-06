Bani mai multi pentru Razvan Lucescu

Ziare.

Nu in orice conditii, vrea un salariu mai mare si transferurile dorite sa-i fie perfectate.Lucescu junior castiga in jur de 2 400 000 de dolari, insa vrea mai mult, conform unor surse Ziare.com. Asta dupa ce a castigat Liga Campionilor Asiei si are foarte mari sanse sa castige si titlul in Arabia Saudita, este la sase puncte de locul 2, ocupat de Al Nasr.Fostul antrenor al lui Al Hilal, Jorge Jesus, castiga in jur de 5 milioane de dolari pe sezon la Ryadh si nu a avut performantele lui Razvan Lucescu la echipa.