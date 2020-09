Echipa lui Razvan Lucescu, exclusa din Liga Campionilor Asiei pentru ca nu a avut suficienti jucatori pentru meciul cu Shabab Al Ahli Dubai

"Al Hilal, din Arabia Saudita, nu a reusit sa prezinte numarul necesar de 13 jucatori pentru meciul sau din Grupa B a LC Asiei, cu Shabab Al Ahli Dubai, din Emiratele Arabe Unite, si conform articoului 4.3 din Regulamentul Special pentru competitiile AFC in perioada pandemiei de coronavirus, este considerata retrasa din competitie. Toate meciurile jucate de Al Hilal, care a avut pe lista doar 11 jucatori, sunt anulate, astfel ca Pakhtakor din Usbekistan si Shabab Al Ahli Dubai s-au calificat in optimile de finala din Grupa B", se arata pe site-ul the-afc.com.La partida care ar fi trebuit sa se dispute miercuri, Al Hilal a avut pe foaia de joc doar 11 fotbalisti, intre care s-au numarat trei portari. Echipa lui Lucescu a ajuns in aceasta situatie din cauza cazurilor de coronavirus.