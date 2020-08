O noua victorie pentru Al Hilal, echipa antrenata de Razvan Lucescu, in Arabia Saudita

Gomis a deschis scorul pentru gazde, din penalti, in minutul 38, inainte de a marca in propria poarta, in minutul 53.Oaspetii puteau trece in avantaj, dar Saadane a ratat un penalti, in minutul 84.Gomis si-a rascumparat greseala de la autogol si a mai marcat o data de la 11 metri, in minutul 87.In urma acestui rezultat, Al Hilal se mentine pe primul loc, cu 57 de puncte, noua peste Al Nasr, de pe locul 2.Al Fateh ocupa locul 14, retrogradabil, cu 22 de puncte.Din actuala editie a campionatului Arabiei Saudite mai sunt de disputat sase etape.