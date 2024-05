PAOK Salonic castiga in Grecia, dar Razvan Lucescu mai asteapta o runda pentru a sarbatori titlul

Gruparea PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu in Grecia, a castigat meciul de pe teren propriu cu Lamia, dar inca nu a cucerit campionatul, avand in vedere ca rivala Olympiakos Pireu a castigat si ea.

PAOK a trecut cu 3-0 de Lamia, iar in ultimele 3 etape mai are nevoie de un singur succes pentru a triumfa in acest sezon, un campionat pe care fanii in alb si negru il asteapta de 34 de ani.

Henrique in minutul 35, Shakov in minutul 78 si Biseswar in minutul 83 au marcat cele trei goluri ale gazdelor.

De partea cealalta, Olympiakos a trecut clar in deplasare de Panaitolikos, echipa romanului Vlad Morar, scor 5-0, asa ca suspansul in fotbalul din Elada continua.

Lucescu a folosit urmatoarea formula de start duminica: Paschalakis - Matos, Varela, Crespo, Vierinha -Shakov, Sergio Oliveira - P. Henrique, Pelkas, Biseswar - Akpom.

In meciurile directe cu cei de la Pireu, PAOK a invins in ambele partide, scor 3-1 si 1-0.

Vezi si:

Razvan Lucescu poate aduce duminica primul titlu pentru PAOK dupa o asteptare de 34 de ani

Ads