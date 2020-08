Razvan Lucescu a castigat titlul in Arabia Saudita cu Al Hilal. Romanul le forteaza mana seicilor pentru un salariu urias

Al Hilal a invins pe Al Hazem, 4-1 si a castigat matematic titlul in Arabia Saudita, cu doua etape inaintea finalului de campionat Lucescu junior castiga in jur de 2 400 000 de dolari anual, insa vrea mai mult, conform unor surse Ziare.com. Dupa acest titlu, romanul are de gand sa negocieze un alt contract cu seicii.Fostul antrenor al lui Al Hilal, Jorge Jesus, avea un salariu de 5 milioane de dolari pe sezon, in conditiile in care nu a avut perfomantele lui Razvan Lucescu.