Razvan Lucescu a incheiat anul cu o remiza: Al Hilal - Al Shabab, scor 1-1

Oaspetii au deschis scorul in minutul 14, prin Martins, iar in minutul 51 au ramas in inferioritate numerica, Al Ammar fiind eliminat.Al Hilal a egalat in minutul 87, prin Al Shehri.Tot in ultima zi a anului 2020, Razvan Lucescu a primit trofeul pentru Antrenorul Lunii Noiembrie.Al Hilal este lider in clasament, cu 24 de puncte, in timp ce AL Shabab este pe locul trei, cu 19 puncte.